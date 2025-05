Absolta l'excúpula de Sa Nostra per la injecció de capital en una immobiliària durant la crisi

L'Audiència Nacional (AN) espanyola ha absolt dels delictes d'apropiació indeguda i administració deslleial a l'excúpula de Sa Nostra perquè considera que, si bé les operacions financeres que varen realitzar relacionades amb el Grup Sotohermoso es varen fer amb «falta de prudència» i es poden qualificar de «nefastes» i «poc professionals», no constitueixen cap il·lícit.

En una sentència de la Secció Segona de la Sala Penal, el tribunal ressalta que no ha quedat acreditada una disposició de doblers «que s'hagi convertit en il·legítima a conseqüència de l'apropiació o distracció del mateix», i que tampoc no ha quedat acreditat ànim de lucre dels acusats, per la qual cosa conclou que la hipòtesi de la comissió d'un delicte d'apropiació indeguda «no resulta provada».

Cal recordar que l'AN va jutjar el setembre del 2024 els exdirectius Pere Batle, Pau Dols, Rafael Oliver, Fernando Alzamora i Antoni Cantallops, i els empresaris Adolfo Sánchez de Movellán i Francisco Morales per les pèrdues milionàries que varen suposar per a la caixa les inversions en aquesta societat immobiliària. La Fiscalia sol·licitava fins a quatre anys de presó per als màxims dirigents.

Però el tribunal estima que les decisions financeres i econòmiques que es varen anar adoptant al si dels òrgans decisors, tant de Sa Nostra com d'Invernostra -depenent de la caixa-, «podrien enquadrar-se en un desenvolupament de l'activitat financera pròpia d'aquestes entitats, amb múltiples decisions la finalitat de les quals era una adequació al deteriorament successiu econòmic que presentava Sotohermoso».

Entén que podria haver-hi «un plantejament equivocat i nefast en la seva gestió, que pogués ser fins i tot qualificat de falta de prudència i de professionalitat», però admet que tot i això «no es pot concloure que hi concorregués un trencament dels deures d'un administrador».