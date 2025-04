Un centenar de vehicles de mercaderies amb destinació a les Balears estan retinguts a València i Barcelona

La Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT) ha alertat que un centenar de vehicles de mercaderies amb destinació a les Balears es troben retinguts en els ports de València i Barcelona per falta d'espai en les navilieres.

Segons ha assenyalat la FEBT en un comunicat, la situació és «molt preocupant» atès que pot afectar molts establiments turístics que podrien no concloure les seves reformes per falta de subministraments com a materials de construcció o mobiliari.

La gerent de la federació, Petra Mut, ha apuntat que aquesta situació s'arrossega des de principis d'aquest mes d'abril, si bé no ha estat fins a aquest dijous quan la problemàtica s'accentuat.

En total, ha estimat, els vehicles de transport de mercaderies i tràilers que es dirigien als ports d'Alcúdia, Palma, Menorca i Eivissa i que s'han vist afectats per la falta d'espai en les navilieres arriba a prop del centenar.

En qualsevol cas, ha subratllat Mut, el bloqueig no afecta els vehicles que transporten materials peribles o alimentació, que en aquests casos tenen prioritat.

Per tot això la FEBT ha instat a les tres navilieres que operen en l'arxipèlag a «fer tot el possible per a garantir al màxim» el trasllat dels vehicles de transport.