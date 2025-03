La comercialització dels vins de qualitat de les Illes Balears es va incrementar l’any passat un 4%

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, mitjançant la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, ha publicat les dades de comercialització dels vins amb marca de qualitat de les Illes Balears. Unes dades que comprenen la producció dels vins de la Denominació d’Origen (DO) Binissalem i la Denominació d’Origen (DO) Pla i Llevant, i del Vi de la Terra Mallorca, Vi de la Terra Illa de Menorca, Vi de la Terra Eivissa, Vi de la Terra de Formentera, Vi de la Terra Serra de Tramuntana i Vi de la Terra Illes Balears.

Així, segons les dades l’any 2024 la comercialització del vi de qualitat de les Balears es va incrementar un 4% respecte a l’any anterior. Concretament, es varen comercialitzar més de 5,2 milions de litres de vi enfront dels 5 milions del 2023. Una xifra que suposa un valor econòmic de més de 43 milions d’euros. La producció total dels vins de qualitat va passar dels 6,8 milions de litres de vi l’any 2023 als 5,3 milions de litres l’any passat, això suposa una reducció del 22%.

El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet ha assegurat que «en un context d’estancament generalitzat de la demanda en el mercat europeu del vi, aquest increment del 4% suposa una molt bona dada, més si es té en compte que creixem per damunt d’altres DO espanyoles com Rioja, Ribera de Duero o Rueda».

Per tipus de vi, les vendes del vi negre rompen la tendència dels darrers anys en què la comercialització registrava una caiguda generalitzada (tant a les Balears, com a l’Estat espanyol i a la Unió Europea) i varen incrementar l’any passat un 5,2%. Mentre que la comercialització del vi blanc continua amb la tendència a l’alça iniciada fa una dècada, i va augmentar un 6% respecte al 2023.

Els indicadors mostren una tendència positiva de la comercialització de vi

En el cas concret dels mercats exteriors, l’increment més gran en vendes es va registrar a la resta de l’Estat, on el volum de comercialització va incrementar un 75%, passant del 3% del total de vi el 2023 a un 5,1% l’any passat.

Pel que fa al consum intern, aquest es manté en el 77%. El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha explicat que «una de les tasques de la Conselleria, com ja recull el Pla de Promoció del Producte Local, és incrementar la comercialització dels nostres vins a les nostres illes, i ja es fa feina en l’estimulació de la demanda interna, on els destinataris som els consumidors de manera individual, però també la població visitant, i la restauració».

D’altra banda, l’exportació de països tercers incrementa un 17,5% entre 2023 i 2024. El principal mercat per a l’exportació continua sent Alemanya a on es destinen un 63% per cent de les exportacions. Suïssa, amb un 11% i Dinamarca amb un 6%, són els següents mercats receptors de vi de les Illes Balears. A la resta de països s’hi destina l’altra 18% destacant l’emergència dels països escandinaus.