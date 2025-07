ARC i Grup Enderrock presenten L'Anuari de la Música 2025

Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) i el Grup Enderrock han presentat aquest dimecres 16 de juliol l'Anuari de la Música. L'edició d'enguany, que estudia l’exercici del 2024, s'ha presentat aquest matí a la seu d'SGAE a Barcelona amb la presència de la presidenta d’ARC, Raquel Bassas; el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau; el director de l’ICEC de la Generalitat de Catalunya, Edgar Garcia; i la directora d’Innovació de l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, Eva Sòria. La publicació d’aquest any se centra en les xifres rècord de facturació de la música en directe, la relació Barcelona-Madrid i el decret de contaminació acústica.

La música en viu quadruplica la facturació en una dècada

La facturació global de la indústria catalana del directe el 2024 ha assolit la xifra rècord de 242 milions, un 21% més respecte als 200 milions del 2023. La nova xifra multiplica per quatre la facturació del 2014, ara fa deu anys, que va ser de 61 milions.

La mateixa tendència es registra en la quantitat de concerts celebrats a Catalunya amb un augment del 12% fins a 23.433 bolos, més del doble que el 2014. Per la seva banda, el nombre d’espectadors també ha dibuixat un creixement moderat del 4% fins a 19,2 milions, superant per dues vegades i mitja el públic de fa una dècada.

Catalunya perd el lideratge de grans concerts per darrere de Madrid

En el Top25 de grans concerts celebrats a Barcelona i Madrid, la capital espanyola ha venut més del doble de tiquets (71%) que la catalana (29%). A més, i per primera vegada, la Comunitat de Madrid se situa per davant del lideratge encapçalat els darrers anys per Catalunya. En part, aquestes xifres són conseqüència de l’Estadi Olímpic ocupat pel Barça i el Camp Nou en obres, que ha impedit que s’hagin pogut celebrar grans concerts al llarg de tot l’any.

Decret de contaminació acústica: la música no és soroll

El nou projecte de decret amb què treballa la Generalitat de Catalunya per regular la contaminació acústica ha encès les alarmes, ja que les restriccions podrien posar en risc la viabilitat de molts esdeveniments. És per això que el sector en reclama a les administracions revisar a l’alça el llindar de 80 dB. El debat és complex i la clau rau a trobar l’equilibri entre el dret al descans i l’accés a la vida cultural.

La música en viu continua amb xifres de rècord

Els festivals catalans tornen a créixer amb un enorme augment d’assistents del 9%, sobretot pel que fa als formats grans i mitjans, i també el públic de Festes Major. Tot i això, en el global de Països Catalans els festivals registren una lleu caiguda del 2% a causa sobretot del retrocés dels macrofestivals del País Valencià.

DIVERSITAT, LLENGUA I EMERGÈNCIA

La presència de dones als festivals ha assolit una xifra rècord el 2024, gràcies a la pujada notable de projectes amb lideratge femení. Per la seva banda, la xifra d’artistes emergents el 2024 ha caigut quatre punts respecte al 2023 i se situa al mateix nivell que el 2021, mentre el sector reclama un circuit emergent.

El consum musical consolida el model dels macrofestivals

Segons l’Enquesta de Consum de la Generalitat, l’augment d’espectadors ha estat un 3,2%. L'auge d’assistència als macrofestivals és la gran tendència dels catalans que atrau una quarta part del públic dels concerts, en detriment dels festivals. Les dones són majoritàries als concerts (53%), però als festivals i macrofestivals s’ha imposat una tendència masculina.

El sector discogràfic presenta un altre any de gran creixement

Els segells catalans han experimentat el millor any des del 2008 amb un gran creixement, molt per sobre del mercat estatal.

Els discos del 2024 més escoltats en llengua catalana a Spotify han estat d’Oques Grasses, Figa Flawas, Mushka, La Fúmiga i Ginestà, mentre que les cançons més escoltades han estat «La Marina sta morena» de Figa Flawas, «Sort de tu» d’Oques Grasses i «Estaré millor demà» de The Tyets i Marlena. Figa Flawas lidera també el rànquing de clips més vistos i de cançons més radiades, al costat de Mushka & Bad Gyal i The Tyets, i d’Alfred García i Mama Dousha.