El secretari d'Estat de Cultura es compromet a «executar una intervenció d'urgència» pel Castell d'Alaró

Aquest dimarts 15 de juliol, el secretari d’Estat de Cultura, Jordi Martí, acompanyat del diputat de Més per Mallorca al Congrés, Vicenç Vidal, ha visitat Alaró i s’ha reunit amb l’associació Al-Rum per conèixer de primera mà la situació del Castell d’Alaró, un dels béns patrimonials més emblemàtics de Mallorca.

La reunió ha estat possible gràcies a la mediació de Vicenç Vidal, diputat de MÉS per Mallorca a la cambra baixa i del grup municipal de MÉS per Alaró, que han treballat per fer possible «un espai de diàleg entre l’administració estatal i la societat civil local». Martí ha valorat «molt positivament» la visita i s'ha compromès a «treballar per una intervenció d'urgència donada la importància històrica, cultural i simbòlica del castell d'Alaró i el seu delicat estat de conservació».

El portaveu de MÉS per Alaró, Adolfo Collado, ha afirmat que «el Castell d’Alaró necessita accions concretes i recursos reals. Demanam al Ministeri de Cultura que s’impliqui de manera decidida en la seva conservació i restauració, aportant finançament. Tot i ser de titularitat pública, la gestió del Castell d’Alaró continua sent una assignatura pendent».

Finalment, Collado ha clos: «És hora que totes les administracions, també l’Estat, assumeixin la responsabilitat que els correspon amb un dels símbols patrimonials més estimats de Mallorca».