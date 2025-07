Llancen 'Canamunt vs. Canavall', un joc que enfronta dimonis i un turista en una divertida batalla d’aigua pel control de la ciutat

Aquest divendres, 11 de juliol, ha començat a la plataforma Verkami la campanya de micromecenatge de 'Canamunt vs. Canavall', un joc familiar de confrontació ambientat a la ciutat de Palma, dissenyat per Marc Salas i il·lustrat per Víctor Trufer. Tots dos formen part de Roqueta Lúdica, una marca que aposta per crear productes lúdics que celebren i difonen la cultura pròpia a través del joc.

'Canamunt vs. Canavall' enfronta dimonis i un turista en una divertida batalla d’aigua pel control de la ciutat. El joc s’inspira en la rivalitat històrica entre dues famílies nobles, avui dia recordada mitjançant la festa popular organitzada per Orgull Llonguet. Pensat per a 2 a 5 jugadors a partir de 7 anys, ofereix partides ràpides, gran accessibilitat i diversos modes de joc. La campanya, activa de l’11 al 31 de juliol, està supervisada per l’editorial Enpeudejocedicions i permetrà als mecenes aconseguir el joc en primícia i obtenir regals exclusius. L’objectiu és finançar-ne la producció i distribució a botigues. Des de Roqueta Lúdica animen tothom a col·laborar amb la campanya, compartir-la i formar part d’un projecte local ple d’aigua, humor i celebració de la cultura autòctona.