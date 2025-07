La Festa del Flexas comptarà amb més de 20 grups que actuaran aquest divendres sota el lema 'Ja hi tornam a ser!'

La Festa del Flexas se celebra aquest divendres, a partir de les 20.00 hores, al Parc de la Mar amb el lema 'Ja hi tornam a ser!' i comptarà amb la participació de més de 20 grups.

La presentació de l'esdeveniment ha tengut lloc aquest dijous al Bar Flexas, amb la presència del primer tinent de batle i regidor de Cultura, Javier Bonet; la mestra de cerimònies de l'esdeveniment, Pepa Charro, coneguda amb el nom artístic de 'La terremoto de Alcorcón', i bona part dels cantants i artistes que participaran en aquesta nova edició.

El regidor, a qui ha acompanyat el coordinador general de Turisme i Cultura, Fernando Gómez, ha destacat la «profunda vinculació» que, al llarg dels anys, s'ha anat teixint entre la societat palmesana i la Festa del Flexas.

L'esdeveniment, ha subratllat, mereix ser considerat «patrimoni cultural i popular de la ciutat que, com a tal, ha de ser mantengut, ja que representa una trobada indispensable que celebra la diversitat, l'alegria i les ganes de viure».

Bonet ha destacat també la «qualitat excepcional» del programa que han elaborat els organitzadors de la festa, que aquest any ha adoptat el lema de 'Ja hi tornam a ser!', i reunirà més d'una vintena de cantants i conjunts musicals.

El cartell agrupa tant artistes d'àmbit local com estatal, als quals se sumarà un artista internacional del qual no se n'ha revelat el nom. A més, durant l'esdeveniment, tendrà lloc el lliurament del premi 'Gamba d'or', destinat a reconèixer el treball desenvolupat per representants destacats del món de la cultura.

Cal recordar que la Festa del Flexas, promoguda per l'entitat privada Flexas Entreteniment SL, forma part del programa de les festes d'estiu de l'associació veïnal Canamunt i ja suma 18 convocatòries, havent-se celebrat per primera vegada el 2005.

El 18 de juny passat, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma va aprovar la declaració d'interès municipal de l'esdeveniment.