Creen el primer mapa de subvencions culturals de les Illes Balears

Amb l’objectiu d’integrar les diferents ajudes culturals del territori en una única plataforma, l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) ha presentat aquest dimecres un mapa de subvencions culturals. Una nova aplicació web que, en col·laboració amb més de 10 administracions públiques, permetrà conèixer, filtrar i consultar les claus de totes aquelles ajudes destinades a les indústries creatives de l’arxipèlag.

Mitjançant aquesta eina digital, els usuaris podran navegar de manera senzilla i intuïtiva pel catàleg de subvencions disponibles per als agents culturals. Així mateix, tendran la possibilitat d’afinar la cerca utilitzant fins a quatre filtres diferents: l’àmbit cultural, l’objecte de la convocatòria, el territori que abasta la subvenció i l’administració que la gestiona. Una funcionalitat que, entre altres opcions, permetrà trobar en pocs clics totes les ajudes dirigides a una determinada disciplina artística o, per exemple, explorar només aquelles establertes en el marc d’una illa concreta.

«El mapa de subvencions neix per a donar resposta a una de les demandes històriques del sector cultural», ha assenyalat en aquest sentit el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà. I és que, amb aquesta nova plataforma, «serà més fàcil que mai descobrir a quines ajudes poden acollir-se els diferents professionals de la cultura». Per la seva banda, la gerent de l’ICIB, Diana de la Cuadra, ha destacat que «aquesta eina és el resultat d’un treball col·lectiu exemplar. Deu entitats hem sumat esforços per donar resposta a una demanda històrica del sector, i ho hem fet amb una visió compartida».

A més, han assistit a l’acte de presentació alguns dels representants institucionals que han col·laborat en la creació d’aquesta eina, com el secretari autonòmic de Cultura i Esports, Pedro Vidal; el conseller executiu de Turisme del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez; el director gerent de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló; i la directora de Projectes, Programació i Producció d’IB3, Raquel Aguilera. Així mateix, també hi han assistit diversos representants d’associacions professionals inscrites dins els sectors culturals.

Entre les administracions col·laboradores, i de la mà de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports i de l’ICIB, es troben: la Direcció General de Cultura del Govern; el Consell de Mallorca, també present a través de la Fundació Mallorca Turisme; el Consell Insular de Menorca, igualment implicat mitjançant la Fundació Foment del Turisme de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis; el Consell Insular d’Eivissa; l’Institut d’Estudis Baleàrics; l’Institut Ramon Llull; i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Cal destacar que, actualment, aquest projecte es troba en fase de prova pilot i requerirà d’una actualització constant per a la seva consolidació progressiva. De fet, la versió definitiva d’aquesta aplicació digital s’integrarà finalment en la futura pàgina web de l’ICIB, la publicació de la qual està prevista durant el tercer quadrimestre de l’any. Per ara, l’eina es pot utilitzar des del següent enllaç: https://fuchsia-heart-791.notion.site/1b1b1a374ea080a89a59f80bcdf17ffd?v=1b1b1a374ea0803cb3c4000c6bcc9d9a.