«El millor de Can Lliro són els clients!»

El passat dissabte 28 de juny, Can Lliro va celebrar un festival al Parc de na Molla, Manacor, per tal de bufar les espelmes del seu 40è aniversari. Amb un cartell ben complet l'acte començà a les 19.30 amb la darrera actuació de 'Retirada a temps', darrer àlbum de Reïna; un concert amb nombroses col·laboracions com ara Jorra Santiago, Simó Femenias, o Maria Jaume. Posteriorment, arribaren les actuacions de Astrio i Ranxera Takeshi, seguides de l'actuació de la cap de cartell Maria Jaume; i entre concert i concert DJ Fonki Cheff animava l'ambient. Finalment, arribà el grup Ortiga i DJ Maadraassoo qui va concloure la vetllada.

A més de tots els concerts Can Lliro tenia una sorpresa inesperada per tots els assistents: una actuació de «Gomila e le 7 matriarchi» titulada «Alla Gloria di Lirio». Un monòleg bastant apocalíptic a manera de Judici Final amb manifestacions dels estatuts que representen Can Lliro. Per finalitzar el manifest Gomila va concloure: «Perquè Can Lliro és més que un bar, més que una família, més que un poble, Can Lliro és ca nostra, Can lliro som nosaltres! Perquè el darrer de nosaltres abans de morir dirà oh le le oh la la Can Lliro és el millor que hi ha!».

No va faltar res més entre les brillants actuacions dels artistes, servei de barra i menjar a càrrec de Can Lliro i l'actuació de l'actor Toni Gomila. Amb quaranta anys d’història i mil històries compartides, Can Lliro ha demostrat que és molt més que un bar: és un espai de cultura, de trobada i de vida. El festival de dissabte va ser una nit plena de música, bon ambient i moments per recordar. Un homenatge a un bar que ha sabut crear comunitat i fer sentir tothom com a casa. Per molts anys més de Can Lliro!