El «21è Solstici d’Estiu» reuneix poesia emergent d'arreu dels Països Catalans en el 30è aniversari de l’Aula Poètica

La Fundació Musical ACA presenta aquest dissabte 5 de juliol, la 21 edició del Solstici d’Estiu. L'acte començarà a les 20.15 i es durà a terme al mirador de la Fundació Musical ACA, a Búger. A aquest acte hi participaran joves poetes, provinents de Mallorca, Catalunya i País Valencià: Esther Climent, Clàudia Darder, Macià Fiol, Xènia Micolau, Lluís Sánchez i Víctor Vila. Finalment, l'esdeveniment conclourà amb un concert de Caspary, qui ha presentat nou disc.

El certamen que aglutina publicació i enregistrament de veu arrancà el 1997, a l’Aula Poètica de la Fundació ACA, sota la batuta d’Antoni Gost, poeta i promotor cultural. Enguany, a més, farà trenta anys que es fundà l’Aula Poètica, amb la intenció de ser plataforma per a les veus joves, però també per a les que no ocupen la centralitat. «Trenta anys: una vida rodona o només un instant? Per a l’Aula Poètica, un licor que congria esplets de paraules, silencis amb garangola i veus contra l’oblit. Brufar-ne trenta és mirar de cara el poder de la persistència, però també l’esponera d’allò que brosta» ha explicat Miquel Perelló.