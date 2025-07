La Petita Simfònica, la soprano Sabrina Gárdez i el tenor Celso Albelo seran els protagonistes del segon concert del Festival Bellver

Dsprés d’un ple absolut en el primer concert, l’Orquestra Simfònica Illes Balears oferirà aquesta setmana, 3 de juliol de 2025, a les 21.30 h, el segon concert del Festival Bellver, dirigit pel mestre Pablo Mielgo. Una Gala Lírica amb la soprano Sabrina Gárdez, el tenor Celso Albelo i la participació de la Petita Simfònica amb un total de 32 estudiants de música de les illes.

La Petita Simfònica és un projecte que neix el 2017 amb l’objectiu de fomentar la música simfònica i acostar-la al món infantil, escurçant distàncies entre si. El projecte se centra en un campus on els/les professionals de la Simfònica es posen en contacte amb els petits músics creant un camp de treball, en forma de convivència, que finalitza amb un concert. Prèviament al campament, s’han fet trobades per illes amb els/les alumnes. El públic podrà gaudir d’una primera part on s’interpretaran algunes de les àries més importants de Las Bodas de Fígaro, Lucia di Lammermoor, La Bohéme, Romeu i Julieta entre d’altres. I una segona part de sarsuela com La tabernera del Puerto, Las hijas del Zebedeo, entre d’altres.

En aquest cas, l’OSIB comptarà amb la soprano Sabrina Gàrdez i el tenor Celso Albelo. Sabrina Gárdez és una soprano constantment en evolució, que s’ha demostrat capaç de captivar el públic amb el seu art excepcional. Nascuda a L’Havana, va completar els estudis superiors de Cant al Conservatori del Liceu de Barcelona.

Hereu del bel canto romàntic més genuí, és un dels tenors més sol·licitats pels principals teatres del món. Ha interpretat a més de 30 personatges operístics i de la sarsuela, així com un ampli catàleg d’oratoris i obres simfònico-vocals –un repertori que va ampliant, incorporant-hi papers de Verdi, com Alfredo (La Traviata), Riccardo (Un ballo in maschera), Duca (Rigolelo), Macduff (Macbeth) o Manrico (Il Trovatore); a més de Chevalier Des Grieux (Manon, de Massenet), Rodolfo (La Bohème, de Puccini) o Pinkerton (Madama Bulerfly, de Puccini).

Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar a la web de la Simfònica.