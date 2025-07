Oberta la convocatòria del certamen Terra i Cultura

La Fundació Lluís Llach ha convocat la 18a edició del Certamen Terra i Cultura, que atorgarà el Premi Miquel Martí i Pol 2025 a la millor cançó amb música original basada en un poema escrit o adaptat en llengua catalana. La iniciativa, impulsada pel músic i escriptor Lluís Llach, el Celler Vall Llach i la revista Enderrock, pretén donar suport i visualització a la música i la poesia amb una aportació de 3.000 euros al primer premi –a més de concerts a Porrera, Lladó i festival BarnaSants, un segon guardó de 1.000 euros i –con a novetat– un accèssit de residència artística de 14 dies a càrrec de la Fundació Mallorca Literària a la Casa Blai Bonet-Centre de Poesia de Santanyí.

Els artistes amb poemes musicats inèdits o publicats el darrer any –del 12 de setembre del 2024 a l’11 de setembre del 2025– que vulguin participar-hi han d’enviar la seva proposta al formulari previst al web Terraicultura.cat abans de les 24 hores del dijous 11 de setembre del 2025. El jurat també es reserva el dret de valorar els enregistraments publicats el darrer any en qualsevol format. Els poemes, de qualsevol poeta clàssic o contemporani, han d’estar editats en el moment de publicar la gravació.

El jurat, nomenat per la Fundació Lluís Llach i integrat per persones de l’àmbit musical, artístic i poètic, es reunirà a Porrera el 8 de novembre del 2025 per decidir el guanyador del certamen entre els cinc finalistes. Unes setmanes abans, Lluís Llach farà pública una primera selecció amb les 25 millors composicions amb adaptacions de poemes en català.

Els artistes premiats en la 18a edició del Premi Miquel Martí Pol hauran de presentar el seu repertori en una actuació de mínim dues cançons durant la gala de lliurament dels guardons, el dilluns 10 de novembre a la Casa Golferichs de Barcelona. Igualment, el guanyador del primer premi es compromet a un oferir un showcase durant la gala de lliurament dels guardons de l'any següent.