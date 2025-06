Caparruts 2025: música urbana i festa fins a la matinada

El passat divendres 27 de juny va tenir lloc a Capdepera el famós festival Caparruts, enguany pocs dies després de firmar un conveni entre l'organització de Caparruts i Plataforma per la Llengua per tal de promoure el català entre els joves de Capdepera.

El concert va començar sobre les 21h i va acabar quasi a les 5 de la matinada, amb servei de foodtrucks i barra a bon preu durant tota la nit. A més a més, tot i en altres edicions dur artistes com Figa Flawas, Flashy Ice Cream o Julieta, aquesta edició no ha quedat gens curta de talent i principalment local.

Els organitzadors han apostat un any més per música urbana en català fresca i innovadora d'alguns artistes locals i altres d'altres territoris catalanoparlants. Aquesta tercera edició ha gaudit de l'actuació de Maria Hein com a cap de cartell, una actuació espectacular de cançons del seu disc actual 'Katana' i altres una mica més antigues com ara 'Sa pell me torna blanca'; l'esdeveniment també ha comptat amb actuacions d'altres artistes tan famosos com Plan-ET i Cactus i, finalment, punxa-discs com PD K-ZU, PD Rau Poca i PD Lluca.

Aquesta edició s'ha pogut dur a terme gràcies al suport de l’Ajuntament de Capdepera, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Estrella Damm i la Plataforma per la Llengua. A més, amb la col·laboració de Laccao i Quely, hi ha hagut novetats i sorpreses per al públic.