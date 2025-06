Arriba la tercera edició del festival Caparruts

El 27 de juny arriba a Capdepera la tercera edició del festival Caparruts, que va sorgir el 2023 de la necessitat de tenir espais festius on escoltar música urbana en català. Enguany es consolida amb una edició que torna a les arrels, enmig del poble.

El recorregut de Caparruts és curt, però ha aconseguit fer arribar a Capdepera grups de renom de l’escena urbana: Figa Flawas, Flashy Ice Cream, Julieta o Maria Jaume, entre d’altres. Amb una primera edició que fou la sorpresa de l’estiu i una segona edició amb un format més gran, aquesta tercera edició serà una combinació de les dues amb entrada gratuïta. Serà a la Plaça des Sitjar, començarà a les 21 h i es té previst acabar a les 5 h de la matinada. Hi haurà foodtrucks i servei de barra durant tota la nit.

El cartell d’artistes ja s’ha anunciat amb la participació de diversos grups que són referència del gènere urbà en català. Caparruts 2025 comptarà amb els mallorquins Maria Hein i Plan-ET, i els convidats valencians Cactus. Maria Hein, una de les veus més estimades de l’escena indie-pop balear, posarà en dansa el seu disc 'Katana' amb el format de la nova gira. Plan-ET, revelació mallorquina de l’electrònica urbana, que no ha faltat cap any en aquest festival, farà ballar amb la seva nova proposta 'Planetosky S.A.' I Cactus, amb el seu estil potent que fusiona hip-hop, electrònica i missatge social, de ben segur que farà vibrar el públic.

Els organitzadors aposten, un any més, per la música urbana en català més fresca i innovadora dels territoris catalanoparlants. Com que saben que no n’hi ha mai abastament, hi haurà la presència imprescindible de tres punxadiscs. Per una banda, els mallorquins PD Lluca i PD Rau Poca faran que els assistents ballin amb els millors hits de la música en català d’aquests darrers anys. I, per altra banda, vendrà des de Catalunya K-ZU, el punxadiscs que està revolucionant els territoris catalanoparlants amb les seves mescles de cançons en català de tots els temps.

Aquesta edició no seria possible sense el suport de l'Ajuntament de Capdepera, l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Estrella Damm i la Plataforma per la Llengua. I hi haurà més sorpreses, gràcies a l'ajut de Laccao i Quely.