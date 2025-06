El Collegium Musicum oferirà un ‘Concert d’estiu’ centrat en temes emblemàtics de cinema

La millor música de pel·lícula. El Collegium Musicum de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears (UIB) oferirà el proper dilluns, 30 de juny, un ‘Concert d’estiu’ en el qual s’interpretaran temes emblemàtics de bandes sonores de cinema, com ara Memòries d’Àfrica, La llista de Schindler o La missió. El concert, que s’emmarca en l’acte de lliurament dels premis Jocs Florals de la Facultat, es farà a les 13.00 hores a l’edifici Ramon Llull del campus universitari.

En aquest concert per a violí, clarinet, contrabaix, violoncel, arpa i flauta travessera, s’interpretaran les següents obres de conegudes bandes sonores de pel·lícules: el tema principal de Memòries d’Àfrica i el 2n Moviment del Concert per a clarinet i orquestra de Mozart; el tema IX Nimrod de la pel·lícula Dukerke; el tema Posant les pedres de La llista de Schindler; el famòs tema de L’oboè de Gabriel de La missió; i Tema d’amor de la pel·lícula de culte Cinema paradiso.

El Collegium Musicum, que aplega músics de tota la comunitat universitària, està format actualment per: Ana Emilia Rodrigo (violí), Omar Cabrita (flauta), Juan Francisco Ramírez (clarinet), Andrés Enrique Arias (contrabaix), Pau Tarazona (violoncel), Francesc Nicolau Garcias (violoncel), Isabel Eugenia Domínguez (arpa) i Pau Frau (piano i direcció musical). Alumnes i professors que uneixen la seva estima per la música per a dinamitzar culturalment el campus universitari amb un concert per cada estació de l’any.

Com ha explicat Pau Frau, professor de filosofia de la UIB i coordinador del projecte, «Collegium Musicum és un conjunt instrumental de cambra que neix a la Facultat de Filosofia i Lletres l’any 2024 per iniciativa d’uns professors i alumnes amb l’objectiu de dur a terme alguns concerts a la facultat durant l’any acadèmic, interpretant obres del repertori Barroc, Clàssic, Romàntic i Contemporani».

El professor Frau també ha aprofitat la celebració del concert per «animar els membres de la comunitat universitària i a qualsevol persona de les Illes Balears a participar en aquest projecte». «Collegium Musicum està obert a tot aquell que tingui estudis o experiència d’un nivell de grau mitjà o superior d’algun instrument orquestral», ha explicat, alhora que ha convidat a tothom a gaudir de la celebració d’aquest ‘Concert d’estiu’ que posarà punt final a l’any acadèmic de la millor manera i amb la millor música.