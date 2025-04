Notes de primavera: un horabaixa de música a la UIB amb el Collegium Musicum

El passat 8 d'abril la Universitat de les Illes Balears (UIB) va vibrar al compàs de la música clàssica en el Concert de Primavera, organitzat pel Collegium Musicum, un conjunt instrumental que va néixer de la Facultat de Filosofia i Lletres. L'acte va transcórrer a la Sala de Graus de l'edifici Mateu Orfila i Rotger, on professors, alumnes i públic en general es van deixar portar per les emocions que només la bona música pot evocar.

El programa va incloure obres de tres grans compositors. Es va obrir la sessió amb la Air, suite n°3 en re major de Johann S. Bach, seguida de dues peces interpretades de G. W. Händel: el Minuet, suite n°3 en sol menor i l’Ombra mai fu extreta de l'òpera Jerjes. Posteriorment, el repertori es va completar amb dues peces de W. A. Mozart: La ci darem la mano de l'òpera Don Giovanni i el Minuet, Serenata KV.525.

El conjunt interpretatiu va estar integrat per cinc músics de la mateixa comunitat universitària. Ana Emilia Rodrigo es va exercir al violí, Omar Cabrita en la flauta, Juan Francisco Ramírez en el clarinet, Andrés Enrique Arias en el contrabaix i, a més, Pau Frau va dirigir el grup actuant alhora com a pianista. Aquest projecte, iniciat en 2024, es va concebre amb la finalitat de dinamitzar la vida musical al campus i promoure la participació tant d'alumnes com de professors i de qualsevol persona resident a les Illes Balears que posseeixi estudis o experiència en algun instrument orquestral.

L'assistència al concert tampoc va ser exclusiva de la comunitat universitària. Els concerts oferits pel Collegium Musicum estan oberts a qualsevol disposat a acostar-se al campus per a gaudir d'una tarda de música. Segons les paraules del director, Pau Frau, el grup espera poder oferir quatre concerts a l'any, un per cada canvi d'estació. Així doncs, qualsevol interessat en un concert en directe de música clàssica i, a més, gratuït, haurà d'estar atent al pròxim esdeveniment del Collegium Musicum.