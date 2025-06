Els llibreters valoren «molt positivament» la nova ubicació de la Fira del Llibre de Palma

Superat l’equador de la quaranta-tresena edició de la Fira del Llibre de Palma, que romandrà oberta fins al pròxim diumenge, 8 de juny, els llibreters han fet una primera valoració «molt positiva» de la nova ubicació de l’esdeveniment, la plaça d’Espanya de Palma. Tot i l’increment de temperatures viscut aquests darrers dies a Ciutat, les vendes han pujat lleugerament respecte l’any passat i s’espera que l’increment s’accentuï al llarg dels darrers dies de l’esdeveniment.

D’ençà del pregó a càrrec de Maria i Lleonard Muntaner, que va tenir lloc el passat divendres, 30 de maig, centenars de persones han assistit a les diferents activitats duites a terme a l’escenari central de l’esdeveniment, amb un increment del públic local respecte edicions anteriors. A l’espera del balanç definitiu, que es durà a terme una vegada acabada la Fira el pròxim diumenge, les primeres valoracions dels llibreters participants confirmen que el trasllat de l’esdeveniment ha estat encertat.

En aquests primers dies de la Fira del Llibre, per l’escenari situat a plaça d’Espanya hi han passat escriptors com Lluís Llach, Elisenda Solsona, Joan Llinás, Miquel Serra, Montserrat Farràs, Mateu Morro, Sílvia Soler i Marta Vives, entre altres, i s’hi han oferit també concerts com el de Miquela Lladó del passat diumenge i contacontes i activitats infantils protagonitzades per Tomeu Granera i La Fada Despistada, entre molts altres.

Aquest mateix dijous, 5 de juny, s’hi du a terme la primera edició de Nit de Fira, una jornada en què l’horari de cloenda s’allarga fins a les 22 h gràcies a una programació d’activitats que inclou un torneig d’Scrabble, una marató de signatures, la presentació del llibre Això tan tenebrós de Mar García Puig i un concert de Marino e Marini a partir de les 20.30 hores.

Durant els pròxims dies, escriptors com Sebastià Alzamora i Carme Riera, així com novetats com Omplim S’Altra Senalla, 30 anys de comerç just a les Illes Balears i Si dius Gaza seran també protagonistes de l’esdeveniment. La cloenda tendrà lloc el pròxim diumenge. 8 de juny. a partir de les 18 h. A l’acte s’hi realitzarà una edició literària del conjunt Cronològic a més d’un homenatge a les llibreries Embat i Colom, a la llibretera Miquela Serra i a la distribuïdora Serrano. També s’hi anunciaran els guanyadors de la segona edició dels premis Llibreters de Mallorca.

El mateix diumenge vespre es farà públic un balanç definitiu de l’edició, a més del llistat de guardonats.