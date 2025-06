Maria del Mar Bonet: «La nostra llengua és la nostra ànima i ens la volen llevar»

La cantant Maria del Mar Bonet ha presentat aquest dimecres una reedició del disc en directe que va enregistrar l’any 1975 a l’Olympia de París.

Durant la presentació, a banda de les preguntes corresponents a la reedició del disc, també ha contestat preguntes sobre l’actualitat política.

En la roda de premsa de presentació del disc, aquest dimecres a l’Espai Xocolat, Maria del Mar Bonet també s’ha expressat, responent a les preguntes dels mitjans, sobre el pacte de PP i Vox que arracona la llengua catalana per imposar el castellà en àmbits com l’ensenyament o l’Administració.

«Volen llevar l’ànima d’un poble, que no existeixi diferència», ha dit Bonet, que ha afegit «Per a mi és una riquesa i per a ells és una por que la gent parli la seva pròpia llengua». Bonet, que va aprendre la seva llengua materna a casa perquè a l’escola estava prohibida, tem «tornar a tenir la sensació que una altra vegada hi ha els mateixos enemics».

«La nostra llengua és la nostra ànima. Si no existís, no existiria aquest país. La llengua és una de les coses més especials que tenim, que diu qui som (…). Un país amb diverses llengües és un país amb una gran riquesa; no és política, és cultura», ha assenyalat l’artista.