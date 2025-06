Maria del Mar Bonet presenta una reedició del disc en directe que va enregistrar l’any 1975 a l’Olympia de París

Maria del Mar Bonet ha presentat aquest dimecres, amb la discogràfica Blau, una reedició del disc en directe que va enregistrar el 27 de abril de 1975 a l’Olympia de París, en el cicle ‘Cançons de llibertat’ (‘Chansons de liberté’), pel qual varen passar altres grans cantautors com Lluís Llach, Raimon i Ovidi Montllor. i que presentarà al castell de Bellver el proper 8 de juliol i el 26 d'agost, al Teatre des Born de Ciutadella. L’homenatge als cinquanta anys de l’Olympia de París també arribarà a Xàtiva, a Cambrils i a Madrid.

La cantautora mallorquina ja ha ofert dos concerts a Barcelona i Girona, acompanyada de Toni Pastor (llaüt), Marc Grasas (guitarra), Marko Lohikari (contrabaix), Benjamin Salom (violí) i José Llorach (percussió).

El 27 d'abril de 1975, Maria de Mar Bonet oferia un concert molt especial a la sala Olympia de París. Una actuació que va ser enregistrada en directe i editada posteriorment en un disc de llarga durada. Mig segle després, Produccions Blau recupera aquella mítica actuació amb una reedició limitada i remasteritzada, en CD i en vinil, que no només suposa una millora quant al so, gràcies a la «màgia» de Mateu Picornell, sinó que també recupera aquelles emblemàtiques fotografies de l'artista fetes per Toni Catany, que, en el disc original, no lluïen com mereixien.

Una de les grans sorpreses en aquesta nova edició és la incorporació inèdita fins al moment de la cançó ‘Què volen aquesta gent’, un al·legat contra la dictadura, que Bonet no va poder incloure en el disc, que es va editar pocs mesos abans de la mort de Franco, però que sí que va interpretar a l’Olympia. Era un 27 d’abril de 1975, en un any en què, ha recordat la cantautora, es respirava «esperança», primer per la Revolució dels Clavells que havia posat fi a la dictadura a Portugal un any abans, i més tard, per la mort de Franco.