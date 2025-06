El Casal Solleric acull una exposició sobre la desaparició de llengües fins al 12 d'octubre

‘En el corazón del corazón’ és una exposició que proposa una trobada entre el material fílmic rodat per Jorge Suárez Quiñones Rivas a la Vall de la Mort (Califòrnia) l’any 2019 i les condicions ambientals de l’Aljub del Casal Solleric. Aquí la pel·lícula s’exposa directament al contacte amb la humitat, els microorganismes i l’arquitectura porosa del lloc. Així, la cinta esdevé una superfície d’inscripció lenta, on el temps actua com una forma de respiració.

La instal·lació enllaça l’erosió material amb la desaparició de llengües i territoris, prenent com a punt de partida un registre oral de 1972 en què Mamie Boland evoca, en l’idioma tümpisa, la vida a la Vall de la Mort abans que aquest lloc fos conegut amb aquest nom. ‘En el corazón del corazón’ es desplega així una reflexió sobre la transformació, el desgast i la memòria, on el que s’esvaneix deixa, al seu pas, una empremta persistent. En el corazón del corazón de l’artista Jorge Suárez Quiñones, comissariat per Sergi Álvarez, és el projecte guanyador de la segona edició de la COP - Convocatòria Oberta de Projectes. Activitats de mediació Gramática Tümpisa

Sessió d’escolta col·lectiva i visita dialoga a l’exposició ‘En el corazón del corazón’ amb l’artista Jorge Suárez Quiñones. Serà dissabte, 7 de juny, a les 12 hores al Casal Solleric. Entrada gratuïta amb inscripció prèvia. Inscripcions a solleric@palma.es

Duració: 75 minuts aproximadament. «Per mitjà d’una posada en escena sonora de diversos materials d’arxiu, alguns dels quals, sota diferents formalitzacions, són part de l’exposició ‘En el corazón del corazón’, portarem a l’espai-temps present de l’Aljub del Casal Solleric l’idioma tümpisa, sincronitzarem per un moment amb l’esforç de totes aquelles persones que, individualment o mitjançant diferents iniciatives col·lectives, col·laboren perquè aquesta i altres llengües en risc d’extinció resisteixin». Sessió de projecció i visita dialogada a l’exposició ‘En el corazón del corazón’ amb l’artista Jorge Suárez Quiñones i el comissari Sergi Álvarez. Dissabte, 6 de setembre a les 12 hores, al Casal Solleric. Entrada gratuïta amb inscripció prèvia

Inscripcions a solleric@palma.es. Duració: 75 minuts aprox. «A mode de ritual de tancament i com a activitat de clausura de l’exposició, en aquesta sessió es desinstal·laran les tires contínues de 15 metres de pel·lícula super-8 que han estat exposades durant tot el temps de l’exposició a l’Aljub per poder projectar-les públicament. La projecció sobre les parets rugoses de l’Aljub revelarà les petjades que els fenòmens imperceptibles de l’espai han deixat en el cel·luloide. La humitat, els canvis de temperatura, l’exhibició prolongada en l’entorn i el seu contacte amb microorganismes presents a l’espai que hauran alterat la pel·lícula de forma imprevisible. El que abans era registre ara esdevé testimoni de la seva pròpia transformació, d’un procés que ha erosionat i reconfigurat la imatge. La manifestació visual de l’acció del temps sobre la matèria».