Miquel Brunet convida a rompre el silenci davant el genocidi a Gaza: >363 i ‘Re-visions de la Palestina’

L’any 1907 Miquel Costa i Llobera escriu ‘Visions de la Palestina’ després de visitar Terra Santa. La lectura d’aquests textos del poeta mallorquí varen inspirar a Miquel Brunet la banda sonora ‘Re-visions de la Palestina’ que va compondre l’any 2004 per a un documental biogràfic del poeta pollencí.

«Malauradament, la desolació que Costa expressa al seu llibre envers alguns aspectes geogràfics i paisatgístics d’aquella visita, ha castigat el poble palestí al llarg de la història en forma de neteja ètnica, territorial i cultural, i reneix de manera cruenta al llarg de 2024 i 2025», explica Miquel Brunet.

«Miquel Brunet vol manifestar la seva indignació davant el genocidi i la sistemàtica neteja ètnica perpetrats a Gaza a més amb la publicació del vinil i cd >363 en el qual a part del mateix Brunet hi trobarem la intèrpret de Sitar, Iti, el violí d’Eduard Riera, el contrabaix de Wojtek Sobolewky i les

percussions de Pep Lluís Garcia. Posteriorment, i amb motiu de la presentació del disc, començarà a rodar l’espectacle ‘Re-visions de la Palestina’ on a més de la música, hi són presents una selecció dels textos de Costa i Llobera alternats amb poemes de poetes palestins contemporanis. La dramatització d’aquests textos els duran a terme la rapsoda Caterina Bibiloni i l’actor Guillem R. Simó, que ja havien col·laborat amb Brunet a l’espectacle ‘Les músiques de Zweig’».

Concerts

També hi ha prevists una sèrie de concerts que oferiran una versió orquestral amb l’orquestra Lauseta i membres de l’orquestra de la UIB dirigida per Xisco Amengual. La primera d’aquestes representacions amb la versió orquestral, tendrà lloc el 28 de juny al Museu de Mallorca, organitzat pel Servei

d’Activitats Culturals de la UIB.

Presentació oficial

Pel que fa a la presentació oficial del disc en directe, es farà a la clastra dels Estudis Ona (Bunyola) el dia 12 de juliol. En el moment de la publicació d’aquest disc, han mort recentment per obra de la intolerància més devastadora més de 47.000 (>363) persones des d'octubre de 2023, la majoria dones i infants, per l’acció i omissió d’unes societats tant indignes com insensibles.

El desencís de Miquel Brunet en el col·lectiu humà en matèria de drets humans ja es va fer palès en un disc anterior: ‘Missa del descreure’ (2021). Segons l’autor, «una xacra que una espècie que s'autoanomena humana (sense actuar com a tal) no es pot permetre, malgrat l’obstinada habilitat dels humans en fer malbé sempre les coses. Fins i tot les més belles.»

I afegeix: «Aquest disc no pot tornar la vida als que l’han perduda injustament, ni segurament farà canviar d’opinió als botxins executors. Però la pràctica d’un clamorós silenci davant la barbàrie humanitària, no és una opció. I el posicionament a favor dels drets humans, és una obligació que com a ciutadà

vull assumir, atès el fet que els representants amb poder, no ho fan, o ho fan en una actitud purament cosmètica, que de cap manera ha aturat la matança produïda fins ara. Ser humans, és molt més que un concepte».