L’ARA Balears celebra el 12è aniversari i fa el lliurament dels seus premis

L’ARA Balears ha celebrat aquest dimecres el seu dotzè aniversari i també la vuitena edició dels premis ARA Balears. Durant aquest acte al museu Es Baluard, s’han lliurat els premis Bartomeu Picornell d'Educació, Toni Catany de Cultura, Colonya Caixa Pollença a l'Acció Social, a la Iniciativa Econòmica i, com a novetat, el premi Guillem Frontera al Compromís amb el Català.

L'objectiu d'aquesta festa i dels premis no és altre que reconèixer la tasca de persones i organitzacions que amb la seva feina, contribueixen a millorar el nostre món, que és també l’objectiu del diari. «Els premis ARA Balears van dirigits a persones, projectes i entitats que, també, i sobretot, pel seu compromís i amb la seva feina, contribueixen a fer un país amb més cultura, amb més coneixements, amb més justícia social, amb iniciatives econòmiques sostenibles i diversificadores, un país també amb més respecte cap als drets lingüístics», afirma la directora del diari, Cristina Ros, en el seu discurs d’obertura de l’acte.

Enguany els premis ARA Balears 2025 han comptat amb la presència de la presidenta del Congrés, Francina Armengol; de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens; del batle de Palma, Jaime Martínez, i del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entre altres representants polítics. Per part del diari, hi han assistit, a més de la directora i el director general de l’ARA Balears, Cristina Ros i Biel Ferragut, el president i la directora de l’ARA, Ferran Rodés i Esther Vera.

Com a novetat d’enguany, l’ARA Balears ha volgut crear un nou premi. Un premi que neix en reconeixement, i que duu el nom de l’escriptor mallorquí Guillem Frontera, qui sempre va defensar la nostra cultura i llengua. «Tot just fa un any, aquí mateix, vàrem donar el premi Toni Catany de Cultura a l’escriptor Guillem Frontera. Va morir el 9 de desembre passat. I a l’ARA Balears el volem tenir sempre aquí i amb el seu nom reconèixer el compromís d’altres amb la llengua catalana, el que Guillem Frontera va tenir sempre. Vull agrair a Tànit, la seva filla, que hagi fet possible la creació del premi Guillem Frontera de compromís amb el català i, a través d’ell, fer encara més fort el compromís de l’ARA Balears amb la llengua» explica Cristina Ros.

També hi ha intervingut el nou director general del diari, Biel Ferragut, que ha destacat: «Som un petit gran projecte. Petit perquè és evident que no disposam dels recursos d’altres mitjans i moltes vegades no podem arribar a tots aquells àmbits on ens agradaria ser presents, ni implementar tots els projectes que tenim al cap. Però grans, com deia, per l’autoexigència que sempre ens ha caracteritzat, pel rigor i la recerca de qualitat que empeny la nostra feina diària».

Guardonats

Premi Bartomeu Picornell d'Educació

El projecte SeCosta ha estat el guanyador del premi ARA Balears Bartomeu Picornell d'Educació. El jurat del guardó ha reconegut la seva feina per aconseguir que els estudiants més joves es fixin en la mar que envolta les nostres costes i facin ciència, no només l’estudiïn. «Aquest projecte ens ha fet fixar en un medi, el marí, que és essencial per a les Illes, però al qual param massa poca atenció», han destacat. D'altra banda, també han valorat la feina feta per convidar els alumnes a treballar amb un mètode científic i en col·laboració amb científics. Cal recordar que el premi Bartomeu Picornell d'Educació reconeix aquelles persones, col·lectius, entitats o projectes que contribueixen clarament a millorar la qualitat educativa a les Balears.

Premi Toni Catany de Cultura

El jurat ha decidit atorgar el premi ARA Balears Toni Catany de Cultura 2025 al Centre d'Investigació Escènica (C.IN.E Sineu). El jurat ha definit el projecte com «un laboratori d'idees, un centre de formació i un espai d'experimentació». Pel que fa a l'enfocament i la manera de fer feina d'aquests, han destacat que «ho fan des de la recuperació d'un espai emblemàtic i des de Sineu estan oberts al món, amb una visió absolutament contemporània i capdavantera». Cal recordar que el premi ARA Balears Toni Catany de Cultura valora i guardona aquelles iniciatives que duen al seu nom conceptes com ‘creació’, ‘investigació’ i ‘internacionalització’ en el camp de les arts escèniques.

Premi Colonya Caixa Pollença a l'Acció Social

La seva feina contra la discriminació i exclusió social han estat els grans valedors de l'Associació Pa i Mel per ser guardonat amb el premi Colonya Caixa Pollença a l'Acció Social, un guardó que reconeix la tasca de persones i entitats valentes, que lluiten contra els estigmes, en favor dels valors de l'humanisme i per una convivència basada en el reconeixement i la comprensió de l'altre, sigui qui sigui i vingui d'on vingui. El jurat d'aquest premi ha valorat els 30 anys que l'associació ha fet feina en aquest sentit i l'aposta que han fet «per la igualtat d'oportunitats, per afavorir la participació ciutadana i la convivència entre veïns i per donar suport al col·lectiu migrant». En aquest sentit, han remarcat la importància de la seva funció actualment «quan els atacs de l'extrema dreta hi posen el focus».

Premi a la Iniciativa Econòmica

«Per investigar i impulsar una nova manera de construir, més respectuosa amb el territori i amb el medi», aquest ha estat el motiu pel qual el jurat del premi ARA Balears a la Iniciativa Econòmica ha decidit guardonar l'Associació Construïm. Concretament, han destacat la feina que han fet per «donar valor als materials de proximitat i, des d’aquesta aposta pel quilòmetre zero, contribuir a la reducció de la petjada de carboni. Per prioritzar la circularitat en tot el procés productiu, i donar solucions sostenibles a un dels sectors amb més impacte mediambiental i social». El seu objectiu no és altre que construir un futur ètic i sostenible per a les Illes Balears.

Premi Guillem Frontera al Compromís amb el Català

El premi ARA Balears Guillem Frontera al Compromís amb el Català ja té el primer guanyador i no és altre que l'Obra Cultural Balear. Aquest guardó, creat enguany en memòria de l'escriptor mallorquí que va morir el mes de desembre passat, s'entregarà per primera vegada en aquesta dotzena edició dels premis d'aquest diari.

El jurat ha hagut de fer una tria entre unes candidatures d’un nivell «inqüestionable», totes elles de trajectòria llarga i molt sòlida i ben mereixedores d’aquest reconeixement. En aquest sentit, han destacat que «el fet que no hagi estat fàcil la tria és la demostració que les persones, entitats, empreses i col·lectius que estan compromesos amb la llengua pròpia hi estan molt i agafen una volada més que considerable».

El jurat d’aquest guardó ha decidit premiar l'Obra Cultural Balear per «la defensa dels drets lingüístics també per via judicial, per més de 60 anys d’accions per garantir la sostenibilitat lingüística i cultural, per la capacitat de mobilització social en favor del català a les Illes, per modificar actituds negatives i promoure’n de positives, i per créixer i empoderar els joves que garanteixen el futur de la nostra llengua».