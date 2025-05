S’anul·la el concert de l’Orgull Manacor 2025 per causes logístiques

L’Ajuntament de Manacor ha comunicat que el concert central de l’Orgull Manacor 2025, previst per al dissabte 8 de juny al Polígon Industrial de Manacor, no es podrà dur a terme. La productora musical adjudicatària de l’esdeveniment ha comunicat a l’Ajuntament «la inviabilitat de celebrar l’acte en les condicions previstes per motius logístics.»

El concert havia de comptar amb Samantha Hudson, icona queer i referent estatal de la cultura pop dissident; FADES, una de les bandes emergents més potents de les Illes Balears, amb una aposta clara per la música en català i la visibilitat LGTBIQ+; i Just Tea, DJ i activista local amb una proposta musical eclèctica i reivindicativa.

L’Ajuntament afirma que «manté intacte el seu compromís amb la defensa dels drets i les llibertats del col·lectiu LGTBIQ+ i amb la celebració de l’Orgull com una cita clau per visibilitzar la diversitat, reivindicar la dissidència de gènere i construir espais segurs i lliures per a tothom».

«És una llàstima haver d’anul·lar un concert que havíem preparat amb molta d’il·lusió, però no renunciam a allò essencial: reivindicar els drets de les persones LGTBIQ+ amb força, alegria i determinació», ha afirmat la delegada d’Igualtat, Carme Gomila. «Seguim fent feina per oferir una programació que estigui a l’alçada del que representa l’Orgull per a Manacor.»

En aquest sentit, l’Ajuntament de Manacor no descarta que aquest concert es pugui dur a terme en el futur i, a més, prepara una sèrie d’activitats culturals, formatives i reivindicatives que es faran públiques pròximament i que mantindran viu l’esperit de l’Orgull 2025, com ja estava previst i es va anunciar el passat mes d'abril. El consistori reafirma així el seu paper actiu en la lluita contra les discriminacions per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere i en la construcció d’una societat més justa, inclusiva i diversa.

Totes les persones que havien adquirit entrades per al concert rebran el reemborsament íntegre del seu import.