Les Illes Balears, el tercer territori de l'Estat amb més Béns d'Interès Cultural

Les Illes Balears són el tercer territori de l'Estat espanyol que més Béns d'Interès Cultural (BIC) acumula, amb més de 1.200, i darrere d'Andalusia i Catalunya, que en tenen més de 2.300 i més de 1.800, respectivament.

Així ho ha posat de manifest el Govern espanyol, en resposta a una pregunta plantejada pel Partit Popular. Després de les Balears, segueix el País Valencià i Galícia, que tenen més de 600 BIC cada territori.

El conjunt de béns immobles inscrits l'any 2023 com a Béns d'Interès Cultural (BIC) va augmentar a 19.062, magnitud que suposa un increment del 7% respecte del 2022. D'aquests, 961 varen ser béns incoats i 18.101 béns declarats.

Si s'analitzen les dades per categoria, la major part dels béns immobles inscrits el 2023 com a Béns d'Interès Cultural es corresponen amb la categoria Monuments, el 79,2%, seguits per les Zones Arqueològiques, que representen un 12,4%, Conjunts Històrics, que suposen el 5,3%, Llocs Històrics amb el 0,5%.

Pel que fa als béns mobles inscrits, el 2023 es varen considerar com a béns BIC un total de 23.348, xifra que representa un increment del 4,4% respecte a la de l'any anterior. D'aquests, 1.160 eren en la situació de béns incoats i 22.188 eren béns ja declarats. Destaquen les categories de Pintura i Dibuix, amb el 30%, Altres amb un 20,6%, Escultura amb un 15,9%, Mobiliari, amb un 14,8%, seguides de Patrimoni Bibliogràfic, 5%, Gravat, 4,2%, i Tapissos i Tèxtils, 4,1% del total.