Tertúlia, vi i presentació del llibre 'Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears' d'Aina Ginard a Santa Maria

Aquest dissabte, 17 de maig, a les 12 hores, l'Espai Passatemps (Santa Maria) acull l'esdeveniment 'Tertúlia, vi i presentació del llibre Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears.cat d'Aina Ginard.

El llibre, publicat per l'editorial Lleonard Muntaner, pretén explicar de forma breu la història i evolució del Diari de Balears a partir de l’anàlisi de diaris antics i de diferents entrevistes. Compta amb una recopilació gràfica de 40 portades històriques i dels diferents logotips, així com amb un recull de fotografies dels periodistes que en formaren part. D’acord amb l’autora, el llibre vol ser «un homenatge a totes les persones que van fer possible tenir un diari en català a Mallorca, especialment al Grup Serra».

La tertúlia, sobre el futur de la premsa en català, comptarà amb la participació dels periodistes Pep Verger, Aina Ginard i Miquel Crespí.