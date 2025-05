Pollença acollirà quatre concerts del festival SONSDENIT

El festival SONSDENIT, Música i Patrimoni, aterra un any més al municipi de Pollença amb quatre concerts: John Maus, Wings of Desire + Jose Domingo, Lina_ & Marco Mezquida i Joan Miquel Oliver & Miquel Serra. Els tres primers se celebraran al claustre de Sant Domingo els dies 15, 17 i 18 de juliol, respectivament, i l’últim a la Cala de Sant Vicenç dia 31 d’agost.

SONSDENIT va néixer a Pollença l’any 1999 i, des d’aquell moment, han anat agafats de la mà. La programació al municipi reflecteix molt bé l’esperit del festival: eclèctic, valent i divers, que combina noms consolidats amb noves veus, i que juga entre tradició, innovació, risc i bellesa.

Enguany, els concerts a Pollença s’encetaran amb John Maus, qui és molt més que un artista de synth pop, és un pensador radical, un performer visceral i un compositor que entrellaça influències tan dispars com la polifonia renaixentista, el post punk o la filosofía política. La seva música està caracteritzada per l’ús de sintetitzadors, caixes de ritmes dels vuitanta i una gran càrrega emocional. Destaquen els seus àlbums 'We Must Become The Pitiless Censors Of Ourselves' (2011) i 'Screen Memories' (2017). La seva actuació resultarà una experiència entre el filosòfic, físic, íntim i explosiu.

Continuarem amb la proposta de Wings of Desire + Jose Domingo, una nit entre galàxies mediterrànies i somnis britànics. En aquest encreuament inèdit predominarà el diàleg entre la psicodèlia mestissa i l’electricitat introspectiva sense necessitat de traducció. Són dues propostes que comparteixen sensibilitat, recerca i una manera molt participar d’observar.

Tancaran els concerts al Claustre Lina_, una de les veus més captivadores del fado contemporani, i Marco Mezquida, pianista menorquí de renom internacional. La seva unió dona lloc a un projecte musical únic que difumina les fronteres entre gèneres, generacions i emocions. Junts creen un univers sonor en què l’ànima del fado es fon amb la llibertat del jazz i la sensibilitat de la música contemporània, reflectint la rica diversitat cultural dels seus respectius orígens.

Finalitzarà l’edició al municipi amb un concert a l’exterior de l’antiga església de la Cala de Sant Vicenç a càrrec de Joan Miquel Oliver & Miquel Serra, dos talents enormes de la música mallorquina s’ajunten en una nova aventura. Serà una estrena, una primícia per SONSDENIT, on oferiran cançons, jocs melòdics i una química natural.