La UIB organitza un congrés per a explorar les obres de Shakespeare, les expressions artístiques contemporànies i l’activisme modern

La Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza un congrés per a explorar les obres de Shakespeare, les expressions artístiques contemporànies i l’activisme modern. També es pretenen abordar els desafiaments a què s’enfronten les nostres societats, que són cada vegada més complexes. Les temàtiques principals seran les adaptacions en el segle XXI de les obres de Shakespeare fetes per a reivindicar diferents causes socials i mediambientals, la igualtat i diversitat de gènere, la inclusió, l'emergència climàtica, els drets de les persones migrants, la importància de la salut mental i la visibilitat de la discapacitat.

Les jornades es duran a terme a l’Aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, on reuniran més de 40 especialistes amb els estudis de Shakespeare, tant de l'Estat espanyol com internacionals, entre els quals destaquen els professors de la UIB Juan José Bermúdez de Castro i Noemy Berbel Gómez, i la professora de la UA Remedios Perni Llorente. El programa inclou 18 ponències, 10 tallers, una taula rodona i quatre representacions teatrals. Aquestes activitats estan destinades a alumnes de la UIB, PDI, PTGAS i persones interessades. Un habitatge digne



Una de les activitats del congrés es la representació de l’obra teatral Un habitatge digne, adaptació lliure de l’obra de Shakespeare Al vostre gust, per a visibilitzar la crisi de l’habitatge i el sensellarisme a Mallorca. La peça teatral, dirigida pel professor de la UIB Juan José Bermúdez de Castro i per Coloma Mas Martínez (ajudant de direcció), es representa a la UIB el 15 de maig a les 11 hores i, després, comença una petita gira del 17 de maig al 21 de juny que la durà a Inca, Andratx i Palma. A més, participarà el 25 de maig a Toledo al X Festival Nacional de Teatre Universitari. Per a sensibilitzar sobre els problemes de l’habitatge, es podrà contribuir amb un donatiu de 5 euros que anirà destinat, de manera íntegra, a l’associació Zaqueo, un menjador social a Palma per a persones amb pocs recursos.