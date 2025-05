Els Castellers de Mallorca trien una nova presidenta

A l'Assemblea General del darrer cap de setmana, la colla Castellers de Mallorca ha donat el seu suport a la candidatura encapçalada per Alba Rodríguez, nova presidenta de la colla, acompanyada per 12 persones més. Després de la dimissió de Jordi Segura, històric casteller de la colla, es varen convocar unes eleccions extraordinàries on només es va presentar una candidatura.

«La nova Directiva vol mirar cap al futur sense oblidar els vint-i-nou anys d'història de la colla, ja que inclou a un dels fundadors i primer president de la colla, però també castelleres que fa menys d'any i mig que han entrat, incloent-hi la nova presidenta», han assenyalat. Entre els seus objectius es troba «ampliar el públic casteller, incrementar el nombre d'actuacions, arribar a nous col·lectius amb poca exposició al fet casteller i enfortir les relacions -fer pinya- amb les altres colles castelleres de la nostra illa; tot posant la mirada a tornar a ser una colla de 8». «Per a tornar a tocar el cel, hem de tenir una base ferma i àmplia on càpiga tothom però sense perdre la nostra essència. Volem fer arribar el fet casteller a tots els racons de Ciutat i de Mallorca», ha expressat la nova presidenta, Alba Rodríguez. Amb una nova Junta Tècnica el darrer novembre, la colla culmina així la renovació del seu lideratge per a «un futur més il·lusionant».