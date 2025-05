El Festival Tinta Il·lustre reuneix 2.000 persones a Marratxí per a celebrar la literatura infantil

Marratxí ha acollit aquest dissabte la setena edició del Festival Tinta Il·lustre, que ha convertit el Museu del Fang de Sa Cabaneta en un animat punt de trobada per als amants de la literatura infantil i la il·lustració. Més de 2.000 persones han participat al llarg d’una jornada plena d’activitats: contacontes, tallers artístics, signatures de llibres, zona de jocs, fira del llibre il·lustrat i una àrea de pícnica pensada per al gaudi familiar.

Un dels moments més esperats del dia ha estat la participació de Roser Capdevila, autora de la cèlebre sèrie Les tres bessones, que ha emocionat el públic amb la seva proximitat, carisma i vitalitat. Amb 86 anys, ha visitat per primera vegada Mallorca per parlar sobre la seva trajectòria literària, un fet molt celebrat tant per petits com per a adults que han crescut amb les seves històries.

«Una estrella que uneix generacions», en paraules del batle de Marratxí, Jaume Llompart, qui ha valorat molt positivament l’èxit de l’esdeveniment i l’ambient viscut: «Veure com el Museu del Fang s’omple de famílies que venen a gaudir de la cultura, dels llibres i de l’art és una gran alegria. Estam creant un interès creixent al voltant del llibre infantil que es consolida any rere any».

La regidora de Cultura, Carmen Cañellas, ha subratllat la importància del festival dins el calendari cultural del municipi: «Ha estat una jornada molt enriquidora i, sobretot, molt familiar. Enguany hem comptat amb una figura internacional com Roser Capdevila, que ha apostat per Marratxí i ha compartit la seva experiència amb nosaltres. Poder-la conèixer i sentir-la parlar de la seva obra ha estat un veritable regal per a tothom».

Per part seva, Miquel Ferrer, organitzador de l’esdeveniment des de la llibreria infantil Little Rata, ha destacat la resposta cada cop més gran del públic: «L’any passat ja va ser un èxit i enguany esperam superar els 2.000 assistents. La gent ja marca aquesta data per viure un dia cultural en família. Aquest dissabte, des de primera hora, el Museu del Fang ja estava ple».

Propostes per a totes les edats

La programació s’ha desenvolupat de manera ininterrompuda durant tot el dia, amb propostes per a totes les edats. A més dels espectacles infantils a l’escenari principal, els assistents han pogut participar en els tallers Tinta Il·lustra, centrats en tècniques com la serigrafia, el còmic o la creació de personatges, impartits per artistes convidats. També s’han celebrat signatures de llibres amb autors de referència com Anna Morató, Marc Boutavant, Olga de Dios i Isaac Palmiola. La jornada ha conclòs amb una animació musical i un emotiu agraïment als artistes, organitzadors i famílies, consolidant el Festival Tinta Il·lustre com una cita imprescindible per a la cultura familiar a Mallorca.