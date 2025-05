Leila Guerriero inaugura les ‘Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus’ a Menorca

La periodista i escriptora argentina Leila Guerriero, autores d'obres com La llamada, ha inaugurat aquest divendres horabaixa a Menorca una nova edició de les Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus. Sota el lema 'Juguem per a meravellar-nos', Guerriero ha abordat el sentit del joc com a refugi de la infància i els seus paral·lelismes amb el món adult.

«Per a entendre la idea del joc resulta útil pensar en la preocupació que caracteritza el jugar d'un nin petit. El contingut no importa. El nin que juga, habita en una regió que no és possible abandonar amb facilitat i en la qual no s'admeten intrusions», ha dit la periodista.

L'argentina ha relatat diversos episodis de la seva vida i ha enaltit la importància dels jocs de la infància com a base per a la formació de qualsevol persona. «Avui, quan a vegades l'allau d'invitacions a actes em fan dir que ‘no’, reviu la flama d'aquell respecte que uns altres van sentir pel que jo feia, torna aquella veu oracular i entranyable des de la infància que diu i repeteix: 'No la molestin. Està escrivint. No la molestin. Ha de jugar'», ha recordat.

La inauguració de les trobades Albert Camus també ha comptat amb l'actuació del duo Pastís Relena, format per les catalanes Marta Torrella i Helena Rosa, els qui han interpretat els temes del seu disc És Pregunta.

Els prop de 300 assistents també han pogut disfrutat de la nova exposició de l'artista Mika Rottenberg, que el dissabte s'inaugurarà de manera oficial. Aquest dissabte tindran lloc diàlegs, ponències, actuacions musicals i un espectacle de marionetes. En tot això participaran alguns dels 16 creadors, artistes, filòsofs, escriptors i periodistes contemporanis convidats a l'esdeveniment.