El Museu del Calçat d’Inca presenta 'Trenar', una exposició dedicada a l’art del trenat de pell

El Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca inaugura aquest divendres, 9 de maig, l’exposició 'Trenar', una mostra que posa el focus en l’art del trenat de pell. L’exposició ofereix un recorregut històric per aquesta tècnica artesanal estretament vinculada a la indústria del calçat a Mallorca, tot destacant el paper central que hi tengueren les dones.

Segons ha explicat el regidor de Museus, Andreu Caballero, «'Trenar' és el resultat d’una recerca rigorosa que vol posar en valor una tècnica singular, que transformà el calçat d’estiu a principis del segle XX. Gràcies a empreses com Matrema, Curtrexa, Trenzados Capricornio o Trenzados Ferrer, Mallorca es consolidà com un referent estatal i internacional en la producció de trenat».

El comissari de la mostra, Biel Company, subratlla que «aquesta exposició és també un reconeixement a totes aquelles dones que, des de pobles com Sant Joan, Maria de la Salut o Algaida, convertiren el trenat en una activitat econòmica fonamental mitjançant el sistema de les ‘rodes’». Moltes d’elles elaboraven trenats des de casa, que després es convertien en sabates, bosses o fins i tot mobiliari. Tot aquest treball generà al llarg del temps un ric patrimoni de coneixements, paraules i usos que ha perviscut en la memòria oral i que ara es vol reivindicar.

El recorregut expositiu segueix una línia cronològica que comença amb els primers usos del trenat, probablement associats als magatzemistes i curtidors que proveïen les fàbriques. En aquella fase inicial, les dones treballaven des de casa, utilitzant marcs de fusta i cisalles. Posteriorment, l’ús dels telers manuals permeté fer trenats més elaborats. Als anys setanta, l’arribada de la mecanització —impulsada per figures com els croats Esteban Zovko i Ivan Kadic— suposà un canvi radical en el procés productiu.

A més de mostrar eines i peces originals, 'Trenar' incorpora material audiovisual i testimonis que ajuden a entendre el valor social i cultural d’aquest ofici. També s’hi donen a conèixer iniciatives actuals com Mastrenat, amb seu a Pollença, que impulsen la recuperació de la producció local, o l’ús que en fan encara avui fàbriques artesanals com Tiamer, a Mancor. «Encara hi ha moltes històries per contar, però aquesta exposició és un bon punt de partida», conclou Company.

L’exposició es podrà visitar del 9 de maig al 2 de novembre de 2025. Durant aquest període, el Museu oferirà visites guiades i activitats complementàries per a aprofundir en el coneixement d’aquesta tècnica ancestral.