Proposen al Consell declarar Festa d'Interès Cultural la Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers de sa Pobla

El ple del Consell de Mallorca debatrà aquesta setmana una proposta de Més per Mallorca per a declarar Festa d'Interès Cultural (FIC) la Trobada de Xeremiers i la Fira de Lutiers de sa Pobla. La iniciativa coincideix amb la celebració dels trenta anys de l’esdeveniment segons ha explicat el portaveu de la formació a la institució insular, Jaume Alzamora, qui ha afegit que confia a obtenir el suport unànime de tots els grups. De fet, la proposta arriba al Consell avalada per la corporació poblera que ha aprovat un moció, impulsada per MÉS, en el mateix sentit.

Alzamora, ha remarcat que la importància de la Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers va més enllà del seu vessant musical: «Aquest esdeveniment és un eix vertebrador de la cultura popular i tradicional i té un impacte directe en el teixit econòmic i social de sa Pobla». Així, des de la seva creació, la Trobada ha servit com a punt d'encontre de xeremiers, lutiers, músics, investigadors, aficionats i artesans, promovent un intercanvi cultural que ha enriquit el panorama musical i patrimonial de l'illa. A més, «la seva vinculació amb la Fira de Lutiers ha permès donar visibilitat als constructors d'instruments tradicionals, creant un espai de divulgació, exhibició i comercialització important, assegurant així la transmissió generacional d'aquest ofici artesanal». Segons Alzamora, aquesta distinció suposaria el reconeixement oficial de la seva rellevància històrica i cultural, assegurant un suport institucional que ajudi a la seva projecció i continuïtat en el futur. Des de Més per sa Pobla, el regidor Biel Payeras ha defensat aquesta iniciativa destacant la importància de la Trobada com a element identitari i cultural del municipi: «És part de la nostra identitat i una peça clau de la cultura popular mallorquina». Payeras ha explicat també que aquesta declaració és alhora un reconeixement a l'Associació Cultural Albopàs i a l'activista cultural Antoni Torrens, «qui amb la seva tasca incansable ha estat una figura clau en la recuperació, promoció i difusió de la música tradicional i el patrimoni etnològic de les Illes Balears». Encara més, remarca que «gràcies a la seva visió i al suport de nombrosos col·laboradors, aquesta trobada s'ha convertit en un esdeveniment de referència que ha transcendit l'àmbit local per situar-se com una de les principals cites per als amants de la música d'arrel i la cultural popular».