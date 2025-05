Les Balears demanen al Govern espanyol la «cessió temporal» dels Bous de Costitx

El conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern, Jaume Bauzà, ha participat aquest dimecres en el XXXVII Ple de la Conferència Sectorial de Cultura, celebrat al Monestir de Yuso, a San Millán de la Cogolla (La Rioja), un escenari emblemàtic declarat Patrimoni de la Humanitat.

Bauzà ha aprofitat la cita per a reivindicar diverses qüestions d'interès per a les Illes Balears, com son l'obertura de les sales d’Arqueologia del Museu de Mallorca, la cessió temporal del Bous de Costitx o la colaboració del Museu Nacional d’Arqueologia Subacuàtica per a l’extracció del derelicte de Ses Fontanelles.

La reunió, que ha començat amb una benvinguda per part del conseller de Cultura, Turisme, Esport i Joventut de La Rioja, ha reunit representants de totes les comunitats autònomes i del Ministeri de Cultura per a abordar assumptes estratègics en matèria cultural a nivell estatal i autonòmic.