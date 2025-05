Comença La Coma, el nou festival de literatura i pensament contemporani del Consell de Mallorca

La Coma és un nou festival literari que proposa un espai de diàleg i pensament contemporani. En aquesta primera edició, acollirà algunes de les veus literàries més potents de l’actualitat. Escriptores i divulgadores com Jeanette Winterson, Sara Torres, Katixa Agirre, Íngrid Guardiola, Laura Sam o Mar Coll es trobaran a La Coma per a entomar una edició dedicada al cos i el seu enllà.

Seran moltes les lectures que s’enllaçaran al voltant d’aquest tema, en la companyia de més d’una trentena d’autors ben significatius del panorama literari actual. Destaca la conferència inaugural que oferirà l’escriptora britànica Jeanette Winterson, tota una referència en l’àmbit de la narrativa contemporània, amb una obra extensa que aboca llum sobre caires obscurs de la condició humana i, tot sovint, la posa en relació amb els avanços tecnològics. Autora de títols com les novel·les Escrit al cos i Frankisstein, a més de volums d’assaig com el clarivident 12 bytes, Winterson impartirà la conferència inaugural d’aquesta primera edició de La Coma. Anirà precedida de la conferència d’Ingrid Guardiola, escriptora i humanista, autora de l’assaig L’ull i la navalla. El món com a interfície, entre molts altres títols i projectes. Queden les darreres places disponibles per a la sessió inaugural, que inclou la performance ‘Tales of the body’ d’Andrea Cruz i el concert d’Amanda Mur.

Així, els actes començaran dijous, 8 de maig, a partir de les 18 h a Es Baluard Museu, on continuaran també l’endemà, divendres, 9, durant tot el dia. La jornada de dissabte, 10, tendrà lloc a diferents espais de la Casa Llorenç Villalonga - Museu Literari a Binissalem. Entre les activitats de La Coma hi ha conferències, seminaris i converses, però també tallers, recitals i espectacles. En aquest sentit destaquen l’obra de teatre ‘Teoria King Kong’, basada en el llibre de Virginie Despentes; el concert d’Amanda Mur; l’espectacle ‘Tales of the body’ d’Andrea Cruz, o el recital ‘Poesía o nunca’ de la poeta i slamer Laura Sam.

Podeu consultar el programa del festival aquí.