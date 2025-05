Julieta canta el desamor amb ‘M’oblido d’oblidar-te’, el nou avançament del seu nou disc

La cantant catalana Julieta acaba de publicar un emotiu videoclip de la cançó M’oblido d’oblidar-te, el nou avançament del seu proper àlbum, titulat 23, que veurà la llum el 9 de maig. La cançó s’endinsa en el territori del desamor per deixar veure les ferides d’una relació que s’acaba i l’estat de melangia que provoca.

La cançó de la cantant barcelonina combina la seva essència sensual amb una base electrònica suggerent i evocadora. Un ritme pop amb components de música urbana que consoliden Julieta com una de les figures més destacades de la música en català.

M’oblido d’oblidar-te, la cantant relata el vincle inesborrable amb un primer amor: «Sortint per les nits / Tancant els clubs / Que estic fent de tot / Per apagar el disgust», canta amb la una veu dolça i directa. El videoclip, dirigit per Virgili Jubero, ens mostra la cantant des de la seva habitació, un espai on lluita contra la nostàlgia i on el temps sembla aturar-se.

Tal com ha anunciat la premsa musical, la cantant catalana ha posat en marxa una nova gira, que ja ha començat a Lleida i que inclou una quinzena de concerts. Entre les parades confirmades hi ha festivals com el Canet Rock, el Share Festivalde Barcelona o la castanyada del Cabró Rock, entre altres.