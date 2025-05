L’Orquestra Simfònica Illes Balears presenta el Festival Bellver 2025

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà; la gerent de l’Orquestra Simfònica Illes Balears, Cristina Martínez; director titular de l’OSIB, Pablo Mielgo i el director general de Música i Arts Escèniques Rafael Brunet han presentat en roda de premsa l'edició d'enguany del tradicional cicle Festival Bellver. Aquesta nova edició consta de quatre concerts al Castell de Bellver, a les 21.30 h, entre el 26 de juny i el 17 d’agost de 2025. Les entrades es podran comprar a través de la web de la Simfònica (www.simfonicadebalears.com).

El conseller ha iniciat la roda de premsa destacant la importància de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, ja que «representa el màxim exponent de la nostra riquesa cultural i un pont d'excel·lència entre la cultura i el turisme que defineix la nostra identitat com a destí de referència».

«Quatre concerts en un marc únic com és el Castell del Bellver que des d’aquí volem agrair a l’Ajuntament de Palma, en aquest cas a Rafael Brunet, director general de Música i Arts Escèniques, per la cessió d’aquesta meravella d’espai», ha expressat Jaume Bauzà.

En aquesta edició, la Simfònica oferirà quatre concerts entre el 26 de juny i el 17 de juliol de 2025 sota la direcció de mestre titular Pablo Mielgo. L’OSIB comptarà amb artistes de primer nivell com el pianista Denis Kozhukhin, el tenor Celso Albelo, el baix menorquí Simón Orfila, el clarinetista Joan Enric Lluna i el director Leopold Hager.

Com ha explicat Pablo Mielgo, director titular de l’OSIB, el primer concert serà el dia 26 de juny que s’interpretarà l’obertura Leonora núm. 3 i el Concert per a piano núm. 4 de L. v. Beethoven, amb la participació del pianista solista Denis Kozhukhin, i la Simfonia núm. 4 de R. Schumann.

El 3 de juliol tendrà lloc una Gala Lírica amb dos cantants extraordinaris com són el tenor Celso Albelo i el baix menorquí Simón Orfila. Cal destacar que per aquest concert també serà protagonista la Petita Simfònica per tercer any consecutiu, un projecte amb l’objectiu de fomentar la música simfònica i acostar-la al món infantil.

El 10 de juliol l’OSIB comptarà amb el director convidat Leopold Hager per a interpretar la Simfonia núm.102 de Haydn i la Simfonia núm. 4 de L.v Beethoven. I el festival Bellver finalitzarà el 17 de juliol amb l’Obertura de las Bodas de Fígaro i el Concert per a clarinet de W. A. Mozart i la Simfonia núm. 5 de P.I. Txaikovski amb la participació del clarinetista solista Joan Enric Lluna.

Com ha explicat la gerent de la Simfònica, les entrades ja estan a la venda amb un preu de 40 euros al pati i 30 euros als arcs i es poden comprar a través de la pàgina web de l’OSIB (www.simfonicadebalears.com).