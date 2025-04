El Festival Incert presenta dues propostes cinematogràfiques a Inca i amplia el seu compromís amb la cultura de resistència a Mallorca

El Festival Incert, dedicat a les arts vives, la creació contemporània i als relats de resistència d’arreu del món, amplia el seu abast territorial amb dues projeccions cinematogràfiques al Teatre Principal d’Inca. D’aquesta manera, el festival internacional, nascut a Catalunya, consolida el seu caràcter descentralitzat i fa un pas endavant en la seva expansió cap a les Illes Balears.

Una projecció que fusiona amb sensibilitat la pràctica documental i l’animació

Dimecres 8 de maig, a les 20.00 h, al Teatre Principal d’Inca s’hi projectarà El árbol de Matías, de la directora colombiana Pilar Perdomo Munévar. Un film que aborda, des d’una òptica personal i generacional, les ferides de la violència a Colòmbia i la recerca d’esperança per a les futures generacions.

El árbol de Matías narra el viatge introspectiu de la directora per a comprendre la memòria i les ferides de la violència a Colòmbia, a partir d'una pregunta del seu fill Matías sobre el seu avi patern: «Jo no el vaig conèixer i el meu pare tampoc, per la qual cosa la resposta a aquesta pregunta la vam haver de buscar junts». Com se li explica a un fill l’horror de les armes i de la guerra? Potser assenyalant la ferida que ha deixat i que ha ressorgit en cada generació de la família, especialment en els homes.

«Comprendre la història nacional i familiar és una tasca complexa, però imprescindible per a mirar cap al futur», comparteix Perdomo

El árbol de Matías narra una història profunda i emotiva sobre la memòria i la resistència. La peça, de 70 minuts, ha estat produïda per Medusa Films amb el suport de CNACC-Proimagenes Colombia, i explora les ferides d'un país que ha hagut d'encarar la violència per tal de construir un futur en pau.

La força de la llengua i la memòria envers la repressió

Dimecres 22 de maig, també a les 20.00 h, el mateix espai acollirà la projecció de Rojbash (Özkan Küçük, 2023). El film narra la reunió d'un grup d'actors kurds que, vint-i-cinc anys després d'haver estrenat una obra prohibida per la llengua en què estava escrita, la kurda, decideixen tornar-la a representar. La història reflecteix la persistència de la repressió cultural i la determinació de la comunitat kurda a mantenir viva la seva llengua i identitat, els problemes que tenen per a establir la relació de l’obra amb el present, la cada vegada més tràgica falta d’escenaris d’exhibició i el fet que els problemes entre ells estiguin segellats, són alguns dels diversos obstacles amb els quals s’encaren.

La projecció compta amb la col·laboració de l’Observatori de Vídeos no Identificats de Catalunya (OVNI) i la Federació Catalana de Cineclubs (FCCC) i subratlla la importància de la unió d'esforços per a donar veu a realitats sovint silenciades.

Sis anys de resistència fets cinema

La producció de Rojbash va durar sis anys, i el seu contingut ha estat objecte de censura per part del Ministeri de Cultura i Turisme de Turquia, que va considerar la pel·lícula «inadequada per a la circulació comercial», i va prohibir-ne així l’exhibició en cinemes. Amb Rojbash, el Festival Incert ofereix una oportunitat per reflexionar sobre la importància de la llengua i la cultura com a formes de resistència, i destaca la necessitat de donar visibilitat a històries que sovint són marginades. La pel·lícula no només documenta la lluita dels actors kurds per preservar la seva identitat cultural, sinó que també serveix com a testimoni del poder transformador de l'art en contextos de repressió.

Amb aquestes dues sessions, el Festival Incert reafirma el seu compromís amb la diversitat cultural, la memòria i els drets humans, obrint nous espais de reflexió i diàleg i expandint la seva proposta a nous públics del territori català.

Festival Incert

El Festival Incert és una iniciativa cultural organitzada per l'Associació Catalana per la Pau (ACP) i International Action for Peace (IAP) que cerca generar diàlegs interculturals a través de les arts. Amb un programa multidisciplinari que inclou música, teatre, dansa, cinema i altres expressions artístiques, la primera edició del festival posa el focus en territoris en situació de conflicte, com Palestina, Colòmbia i el Kurdistan. Amb la implicació d'artistes i entitats locals i internacionals, el Festival Incert crea un espai d'encontre per reflexionar sobre la cultura com a eina de transformació social i defensa dels drets humans.