La poeta i actriu Eva Ortega Puig, guardonada amb el X Premi de Poesia Miquel Bauçà

L’Ajuntament de Felanitx i Adia Edicions han fet entrega aquest dissabte horabaixa del X Premi de Poesia Miquel Bauçà. La guanyadora de l’edició d’aquest any has estat l’actriu i poeta Eva Ortega Puig.

La barcelonina, nascuda a Campdevànol, presentà l’obra Clavells, digueu de la que el jurat en destacà que té «una poesia directa, transparent, sense límits, amb un llenguatge suggerent, juganera o fresca entre d’altres». Recordam que aquest jurat estava integrat per Pau Vadell (poeta i editor); Esteve Plantada (poeta i periodista cultural); Jessica Ferrer (poeta i escriptora); Pere Ciscar (professor de secundària i guanyador de l’edició de 2024) i Bàrbara M. Oliver (professora de secundària).

L’entrega del guardó es va fer a la Biblioteca Municipal de Felanitx i comptà amb la presència de la guanyadora.

Catalina Soler, batlessa de Felanitx i regidora de Cultura, ha manifestat que «el premi de Poesia Miquel Bauçà patrocinat per l’Ajuntament i el Centre Cultural de Felanitx amb 2.000 euros continua sent un referent dins el món literari per a la promoció de la creació literària en llengua catalana i a la vegada per mantenir el llegat de Miquel Bauçà i donar rellevància a la seva figura». «El fet que s’hagin presentat un número significatiu d’obres posa en valor la importància d’aquest guardó i que ben aviat veurà la llum amb la publicació per part de Adia Edicions», ha remarcat.

Nit de la lectura

Felanitx també ha celebrat el vespre d’aquest dissabte la segona edició de l’exitosa Nit de la Lectura. Una cita que obre les portes de cases particulars per a poder escoltar en veu alta les lectures de poemes o texts literaris per part dels mateixos autors en un projecte que organitzen les Biblioteques de Felanitx i Portocolom amb la coordinació de Tina Codina.

Així, a partir de les 20.00 hores i partint de la plaça de s’Arraval, els assistents varen recórrer cases, habitacions i espais de diferents indrets de Felanitx per a escoltar i sentir la literatura de manera ben particular.

Abans d’aquesta proposta, el matí, fou la historiadora de l’Art, Maria Mesquida qui realitzà un recorregut per la vila en els indrets més destacats que apareixen en el llibre, de recent publicació, titulat Efervescències. Arts, música, premsa i política a Felanitx (1977-2001). L’horabaixa fou Magdalena Bennàssar qui guià una passejada per la vila amb la proposta Paisatges literaris de Felanitx i d’autors felanitxers.

Finalment, aquest diumenge durant tot el matí la plaça Pax ha acollit la Fira del Llibre amb paradetes, tallers, contacontes i propostes per a totes les edats.