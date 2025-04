'La Estrella' rebrà el Premi Out! a títol pòstum durant l’estrena del documental sobre la seva vida

Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears ha fet avui pública la imatge de la seva vuitena edició, la qual tendrà lloc del 26 al 31 de maig. La presentació, celebrada a l’espai Ca’n Cuir de Palma, ha servit com a escenari per a donar a conèixer que el festival farà entrega del Premi OUT! a títol pòstum a Fernando Fernández 'La Estrella', coincidint amb l’estrena en primícia del llargmetratge documental sobre la seva vida en la gala inaugural el 27 de maig en el Teatre Principal de Palma.

El Premi OUT!, distinció instaurada l’any passat per la mostra per a reconèixer la labor d’una personalitat del col·lectiu LGTBIQ+ en el marc de la indústria cinematogràfica, serà recollit per Conso i Ana María Fernández, germanes de 'La Estrella', un artista total i icònic, que va viure moltes vides en una: músic, actor, cuiner, artista, performer… Membre del grup Peor Imposible, va participar activament a «La Movida» madrilenya i com a actor de cinema a les ordres de directors com Pedro Almodóvar, Paco León, Eva Hache o Eduardo Casanova. A Palma, va ser conegut també com a cuiner i alma mater del Bar Flexas.

Tot seguit s’estrenarà en primícia, 'Estrella, cometa, satélite y planeta. El pas per la Terra de Fernando ‘La Estrella’', una producció d’IB3 Televisió en col·laboració amb Quindrop Produccions Audiovisuals i dirigida per Pedro de Echave. Cares conegudes com Rossy de Palma, Pepa Charro, Diabéticas aceleradas, Paco León, Alberto García Alix, Eduardo Casanova i un llarg etcètera són els protagonistes d’aquesta cinta que repassa les grans amistats que va forjar 'La Estrella' i que ajuden a fer un repàs de la seva trajectòria, truncada per la seva sobtada mort el febrer de 2023.

Per altra banda, la fotografia que serà la carta de presentació d’Out! enguany «és més humana i menys artística». Una imatge orquestrada per tot l’equip de la mostra, i realitzada per la fotògrafa Cayetana Casas, en homenatge al col·lectiu de persones LGTBI «que comencen a perdre la seva visibilitat en la maduresa per enfrontar dificultats en endinsar-se en la vellesa; exposades a violències i discriminacions no només per la

seva identitat sexe-genèrica o orientació sexual, sinó per la seva edat», en paraules de Jaume Fiol, codirector de la mostra juntament amb Lau Esteva. Els protagonistes són Catalina Coll, Caridad Leiva, Miquel Àngel Palmer y Daniela Vallejo.

La gran novetat d’aquesta edició, concebuda gràcies a l’àmplia concurrència de cintes produïdes a les Illes Balears a la secció competitiva del festival, és la sessió «Out! in short – balear», que se suma a les sessions ja habituals «Out! in short – ficción» i «Out! in short – documental». A les tres sessions, es projectaran les cintes elegides entre les 112 pel·lícules presentades a concurs i totes elles comptaran amb un premi al millor curtmetratge escollit per un jurat professional, que enguany està format per la cineasta Marga Melià; Pau Guillén, cap de programa de Zinegoak; i María José Palma, directora i programadora de la Muestra de cine lésbico de Asturias en Gijón; a més de la menció del públic.

En el marc de la sessió «Out! in short – balear», es projectaran sis curtmetratges: «Lis» (2024), de Caterina Llabrés, documental sobre la dissenyadora de moda Lis Domínguez, i la seva transició en l’àmbit personal i físic; «Guaret» (2023), de Josep Alorda, una exploració de la identitat reprimida a través de la poesia de Damià Huguet; «Segregats» (2024), de Pau Gelabert, que aborda les relacions a distància; «Casa diversa», (2024) de Carmen Vidal, documental sobre l’únic refugi per a persones trans del Paraguai; «Valeria, Gerard, Gery» (2024), de José Aragón, sobre l’acompanyament familiar en la transició d’una adolescent de tretze anys; i »おめでとう (omedetō)» (2024), de M. A. Cardona, fals documental que transita el viatge, les promeses i la ruptura.