Els mallorquins prenen els carrers en un Sant Jordi multitudinari

Aquest 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, hem pogut veure com, després d'una Setmana Santa i Pasqua ben massificades, els mallorquins han omplert els carrers de diferents pobles de l'illa per a celebrar Sant Jordi.

A Palma, els llibreters destaquen l'èxit públic i bones vendes en el Dia del Llibre a la capital. Així ho ha confirmat el Gremi de Llibreters de Mallorca: les 28 llibreries que han participat han registrat un increment d'un 15% de les vendes de mitjana respecte a l’any passat.

Les paradetes s’han distribuït pels principals eixos del centre, com l’avinguda de Roma, la Rambla, passeig del Born, carrer de Sant Miquel, la plaça Major, la plaça de Cort o la plaça d’Espanya, espai que s’ha reincorporat al circuit oficial, després d’acabar-s’hi les obres. A més, al llarg del dia, s’han programat més de 150 signatures de llibres.

Un dels factors clau ha estat el bon temps i la coincidència amb les vacances escolars, fet que ha permès una afluència constant de visitants durant tota la jornada, des de primera hora del matí fins a darrera hora del vespre.

El Gremi ha volgut destacar la bona acollida del públic, especialment del més jove, protagonitzant fotografies, balls i moments inoblidables; dels caparrots en Tom i na Rosa, presentats per primera vegada enguany, que han recorregut els carrers amb música i animació i han estat molt ben acollits pel públic.

Així, ha estat una jornada multitudinària on els mallorquins han pres els carrers de Palma acompanyats per en Tom i na Rosa, per a fer gala del lema d’aquesta edició: ‘Sant Jordi és una festa’.

A Inca, la Festa del Llibre, ha estat organitzada un any més per l’Ajuntament d’Inca amb la finalitat de promoure la lectura i impulsar la literatura entre els ciutadans, especialment entre els més petits. Durant tota la jornada, s'ha celebrat la tradicional exposició i venda de llibres i flors a la plaça d’Espanya d’Inca. De forma paral·lela, durant tot el matí s'han dut a terme activitats per a tota la família com el teatre 'Contes del pallasso Sabatot: La caputxeta vermella', i el concert 'Un Sant Jordi diferent', amb la Bruixa Ma-Maduixa.

L’activitat va continuar l’horabaixa amb el teatre familiar 'Rondalles per a tota la família', a càrrec de la companyia Teatrix. Després, es va fer un taller i la signatura del llibre 'Foners de Baal-Iaroh, L’era dels foners balears II', amb l’autor Alexandre Alemany Moyà, a l’estand de la llibreria Tot Llibres.

A continuació es varen lliurar els premis del Concurs de Redacció i Glosat Ciutat d’Inca i del Certamen Escolar de Relat Curt i Poesia 2025, també a la plaça d'Espanya. D’altra banda, com ja és tradició, coincidint amb la Festa del Llibre l’Ajuntament d’Inca va presentar, a les 18.30 hores al Claustre de Sant Domingo, les bases de les XXVI Jornades d’Estudis Locals d’Inca 2025 i el volum de les XXV Jornades 2024.

A Manacor, tot i que la celebració de Sant Jordi es fa durant tota la setmana, la jornada central, la Fira del Llibre, s'ha celebrat aquest dimecres al Claustre de Sant Vicenç Ferrer, amb parades de llibreries, entitats i autors locals. A més, hi varen fer una ludoteca de jardí per als més petits, la Marató de Contes pels carrers, espectacles familiars, instal·lacions artístiques i espais de joc.

Durant tota la setmana, s’han programat clubs de lectura, visites guiades, presentacions de llibres, tallers d’escriptura creativa i espectacles teatrals. També destaca el joc d’escapada en viu a la Institució Antoni M. Alcover, una activitat participativa i lúdica per a redescobrir les rondalles.

Els centres participants al programa Patis Oberts també han celebrat la Setmana del Llibre amb contacontes, tallers, concursos i una marató de contes protagonitzada per famílies.

A més, fins el 1r de maig, hi haurà aparadors a 10 dels comerços més emblemàtics de Manacor: Borcal, Ca na Verda, Can Lliro, Can Garanya, Can Roca, Comercial Tejidos, sa Bresca, Ca ses Cusses, Can Mio i Casa Salvadoras. Es tracta d0una instal·lació artística dedicada a un poeta local i cada una vinculada als alumnes de quart curs de Primària d’una escola distinta del municipi.

Amb aquesta programació diversa, la Setmana del Llibre 2025 ha volgut reafirmar el compromís de Manacor amb la cultura, la lectura i la promoció dels autors locals.