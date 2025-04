Els lectors de dBalears s’aboquen a la recomanació de llibres amb el Correllibres

Diari de Balears té en marxa des del passat dilluns i fins diumenge, 27 d'abril, la quarta edició de la iniciativa #CorrellibresDB a les xarxes socials X (Twitter) i Instagram.

Es tracta d'una proposta per a impulsar la recomanació de lectures en el marc de la Diada de Sant Jordi que se celebra arreu dels Països Catalans el 23 d'abril.

Per a participar-hi, s'ha de fer una publicació a X o una història a Instagram amb un llibre recomanat amb el hashtag#CorrellibresDB i etiquetant @dbalears.

Alguns lectors que no disposen en aquests moments de perfils a les xarxes han fet arribar a dBalears les seves recomanacions.

Guillem Ramis, ‘Els Norats’

Els Norats, un llibre magnífic de Mateu Morro, breu i molt bo de llegir, fins i tot per a la gent que no té l'hàbit de lectura

Es un llibre sense ficció, de fets verídics ocorreguts a Mallorca en temps de la Dictadura, recomanable per a qualsevol persona de qualsevol edat, interessada o curiosa, que vulgui conèixer el que va passar a Mallorca quan els colpistes acabaren amb la democràcia.

És un llibre perfecte per a les persones que ja han vist la pel·lícula emesa per IB3 TV i encara no l’han llegit.

A diferència de la pel·lícula, el llibre no inventa ni recrea fets, ni situacions o escenaris necessaris per fer més pel·liculer el guió i té l’interès especial de poder conèixer els fets contats pels seus protagonistes o testimonis directes, de les peripècies viscudes i de la solidaritat de la bona gent, que durant 13 anys varen desafiar la Falange, l'exèrcit i la Guàrdia Civil».

Pere Ollers, ‘Converses amb mi mateix’ de Nelson Mandela

«Converses amb mi mateix, de Nelson Mandela (Columna). Conèixer trets de la personalitat de Mandela és una lliçó d'història, de política i de drets humans».

Judit Vega, ‘L'elogi de l'ombra’ de Tanizaki Jun’ichirō

«A tots els amants de l'arquitectura, la filosofia i la bona prosa us recomano la lectura de ‘L'elogi de l'ombra’ de Tanizaki Jun’ichirō. Bona lectura i feliç dia de Sant Jordi i del llibre.»

Rafel Borràs, ‘Pobretariat’

«Recoman a tots els lectors el llibre Proletariat de Vidal Aragonés».

Jaume Gelabert, ‘Un detall menor’, d'Adania Shibli

Recoman Un detall menor d'Adania Shibli, editat per Navona.

Beti Serra, ‘Acorar’, d’Antoni Gomila

«Heu vist el fenomen teatral Acorar de Toni Gomila? Segur que sí. Tothom ha vist aquesta obra. Però l'heu llegida? Idò què estau esperant?

La lectura d'Acorar ens arriba encara més a l'ànima. Ens acora. Ens fa valorar ‘lo nostro’. La nostra llengua, cultura i tradicions. Tot un ric tresor que no podem deixar perdre. ‘És sa paraula s'ànima d'un poble’».

joan Riera Frau, 'Bournville', de Jonathan Coe

«'Bournville', del britànic Jonathan Coe, una visió tendra i a l'ensems feridora de la societat anglesa. Parla de la xocolata calenta com a substitut del licor, i embasta històries que arriben fins al 8 de maig del 1945, dia de la victòria sobre el nazisme. Tot i que el crítica, Coe estima al seu poble, fins i tot amb passió. Escriptors d'altres indrets haurien d'entendre el sentit profund d'aquest amor únic i intransferible que traspuen els anglesos entre ells mateixos.»

María Daniela Juárez Borgia, ‘Alícia al País de Meravelles’ de Lewis Carroll

«Recoman la lectura d’un clàssic: ‘Alícia al País de Meravelles’ de Lewis Carroll».

Francisca Mas Busquets

«Alina Bronsky, una dona rusa que viu a Alemanya amb ‘Els plats més picants de la cuina tàrtara’, traduïda per Clara Formosa, descriu el drama de l'emigració a través del retrat d'una narcisista perfecta. Les rialles i les sorpreses estàn assegurades».

«Hem de tornar a llegir ‘Tres guinees’ de Virginia Woolf. En temps de rearmament és imprescindible per entendre el lligam ineludible entre feminisme i pacifisme. Traduïda per Marta Pessarrodona».