‘Dancing Weeeeeek’, la Setmana de la Dansa a Manacor

Del 26 d’abril al primer de maig, Manacor acollirà la segona edició de la Setmana de la Dansa, una proposta cultural i comunitària que, sota el títol de ‘Dancing Weeeeeek’, omplirà els carrers i espais de la ciutat amb activitats relacionades amb la dansa: espectacles, tallers, projeccions i accions a peu de carrer.

L’objectiu d’aquesta setmana és reivindicar la dansa com a llenguatge d’expressió, com a eina pedagògica i com a forma de construcció col·lectiva. Amb una programació diversa i oberta, el municipi convida tothom a participar d’aquesta celebració del moviment.

La Setmana de la Dansa a Manacor és una iniciativa conjunta entre l’Ajuntament de Manacor i professionals del sector de la dansa, amb la implicació directa d’entitats culturals i creadors locals. Hi col·laboren l’associació D-Dansa Manacor, l’Associació Professional de Dansa de les Illes Balears (APDIB), 39 Escalons, CaixaForum+, Carmel, i nombrosos professionals com Marga Lliteras, Laura Llodrà, Mariona Sansó, Maria Bergas, les integrants de la companyia manacorina Nétes i alumnes de l’Estudi 9 Ritme.

A més, cal destacar que es comptarà amb la participació de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus que enguany serà a Manacor per l’intercanvi que es durà a terme entre els seus alumnes i els alumnes de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor.

Una de les novetats destacades d’aquesta edició és la participació de diversos comerços i espais del centre de Manacor, que acolliran accions escèniques en format íntim. «Volem especialment la col·laboració de la tenda Sàpiens, la Cereria Sa Bresca, la botiga Ca ses Cusses i la Sala Mäus, que contribuiran a fer de la dansa una experiència integrada al teixit quotidià de la ciutat. També agraïm la col·laboració de l’Estudi Carmel i CaixaFormu+ amb la projecció de Sonoma organitzada pel cinemaclub 39 escalons. », ha expressat el delegat de Cultura, Ferran Montero.

Tots els actes de la ‘Dancing Weeeeeek’ són gratuïts, tot i que algunes activitats requereixen inscripció prèvia, que es pot realitzar a través de la web www.enviumanacor.cat o els espectacles al Teatre de Manacor, que seran amb taquilla inversa i recollida d’entrades allà mateix el dia de l’espectacle.