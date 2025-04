Ciutadans per Palestina al Sant Jordi de Palma, amb llibres i un recital poètic únic

La plataforma Ciutadans per Palestina serà present aquest dimecres a Palma amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

«Sabies que històricament els palestins han venerat Sant Jordi, la mare del qual era d'Al-Ludd (Lydda)? Aquest 23 d'abril donam veu a la lluita i la paraula palestina contra el genocidi sionista al centre de Ciutat», així ho han expressat des de la plataforma.

La paradeta de Ciutadans per Palestina serà a la plaça de Cort, ubicada al mateix lloc que la d'Ona Mediterrània i dBalears, i «d’enfront del mateix Ajuntament que censura i criminalitza la solidaritat antisionista», han remarcat. A la parada hi trobareu material formatiu i solidari: el BAM, xapes i punts de llibre, així com el recull de poesia palestina ‘Si dius Gaza’ (Calúmnia, 2025). Aquesta col·lecció de poesia actual d'escriptors i escriptores de Gaza, Cisjordània o palestins a la diàspora, que han traduït i coordinat diversos estudiants i professors majoritàriament de la UIB, serà la base del recital que tendrà lloc a partir de les 18.30 hores, amb la participació d'alguns dels traductors que han treballat en el recull poètic, així com d’altres artistes i poetes locals.