El Consell de Mallorca incrementa l’oferta cultural inclusiva a l’illa a través d’Apropa Cultura. Per primera vegada s’inclou el Centre Cultural la Misericòrdia com a centre programador a la xarxa de l’associació dedicada a la cultura inclusiva de les Balears. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que s’han posat en marxa a la Misericòrdia activitats adreçades a col·lectius vulnerables, incloent-hi persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, auditives o visuals, així com aquelles privades de llibertat o que afronten problemes d’addicció.

La institució insular, amb la incorporació de la Misericòrdia, compta ja amb un total de cinc centres programadors a la xarxa Apropa Cultura, entre els quals es troben el Teatre Principal de Palma, el Museu Marítim de Mallorca, el Museu de Mallorca i la Fundació Mallorca Literària. Roca destaca que, aquest 2024, més de 3.754 persones de col·lectius vulnerables han gaudit de les activitats organitzades en aquests centres, amb uns resultats molt positius. Segons la vicepresidenta i consellera, «l’impacte social d’aquestes activitats és innegable». A més, destaca l’alta participació en les activitats promogudes per la Misericòrdia en aquests primers mesos com a nou programador de la xarxa de cultura inclusiva. Entre els grups assistents, la gent gran representa un 26% del total de participants, mentre que les persones amb discapacitat intel·lectual constitueixen el segon col·lectiu més participatiu, amb un 22%. Antònia Roca subratlla que «a la institució insular feim feina perquè la cultura sigui un dret accessible per a tota la ciutadania, sense excepcions, i assegura que és molt gratificant veure la bona acceptació de les propostes culturals que es promouen al Consell de Mallorca per a aquests grups vulnerables». Apropa Cultura, creat el 2006 a Catalunya, té com a objectiu millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de la cultura. Aquest programa únic i pioner va arribar a les Illes Balears el 2021 i connecta agents culturals amb organitzacions socials per a facilitar l’accés dels col·lectius vulnerables a la programació cultural.