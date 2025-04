Més de 40 anys de lluita pel català: la llibreria Quart Creixent es presenta en una xerrada a l’Ateneu La Fonera

Dimarts 22 d’abril, a les 19.00 hores, la cultura catalana té una cita imprescindible amb la història viva de la seva resistència i persistència. La llibreria Quart Creixent, una de les dues úniques llibreries exclusivament en català dels Països Catalans —juntament amb la de Perpinyà— serà la protagonista d’una xerrada que promet emocionar i inspirar. L’acte es realitzarà a l’Ateneu Popular La Fonera.

Amb el títol Més de 40 anys de lluita pel català: l’experiència singular de la llibreria Quart Creixent, un dels seus fundadors, Jaume Corbera, compartirà anècdotes, reptes i èxits d’un projecte que ha estat referent per a generacions d’escriptors, lectors i activistes culturals. Tal com han explicat, «la xerrada no només oferirà una mirada històrica, sinó també vivències personals i detalls poc coneguts d’aquesta trajectòria singular».

A més, l’acte comptarà amb una paradeta de Sant Jordi i el sorteig de llibres per celebrar la diada. També es presentarà el projecte ‘Amics de Quart Creixent’, una iniciativa oberta a totes les persones que vulguin donar suport a l'estabilitat i la continuïtat de la llibreria.

Un esdeveniment per als amants dels llibres, de la llengua i de la cultura. Una oportunitat única per conèixer de prop un dels baluards del català al llarg de més de quatre dècades. No us ho perdeu!