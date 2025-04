Una col·lecció de llibres com un tanc d’idees

«Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. Emocionau-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme. Organitzau-vos, perquè necessitarem tota la nostra força», aquesta divisa d'Antonio Gramsci. Podria ser perfectament l'orientació general que guia la col·lecció de llibres promoguda per dBalears i Ona Mediterrània.

El juny de 2019 es va presentar la col·lecció de llibres 'Quaderns Ona Mediterrània – dBalears' amb la vocació d'esdevenir «una mostra del pensament mallorquí i de les Illes Balears del Segle XXI».

Es tracta d'una col·lecció de llibres que ofereix recopilacions d'articles dels i les principals intel·lectuals de les Illes Balears que, d'una manera o una altra, estan relacionats amb el Diari de Balears o amb Ona Mediterrània. «Una col·lecció compromesa amb la llengua catalana i amb el pensament crític, el rigor intel·lectual, la reflexió, la creació i la llibertat d'expressió» segons els seus promotors.

El primer volum de la col·lecció és 'Tots els colors de la Llibertat' de Tomeu Martí i Florit. El llibre el formen una selecció d'articles publicats bàsicament a dBalears.cat. Tots els articles corresponen al període que va des de l'1 de juny de 2016 al 31 de desembre de 2018.

El segon número de la col·lecció és 'Rebel·lar-se per la llibertat', conté l'expressió del pensament de Joan Lladonet durant els anys 2017 i 2018 davant els esdeveniments ocorreguts per haver volgut exercir un dret legal segons les lleis internacionals, com és el dret a l'autodeterminació dels pobles.

El tercer volum és el recull d'articles titulat 'Pens, dic, faig' de Rafel Borràs, que arreplega els articles publicats bàsicament a dBalears i que abasten tots els temes que tracta de manera rigorosa i didàctica Borràs. L'autor, en Rafel Borràs i Ensenyat, és una de les veus més lliures de l'opinió pública mallorquina, un intel·lectual compromès, que, lluny de mirar la realitat des d'una privilegiada atalaia, l'analitza mentre la intenta transformar i la transforma a partir d'una anàlisi i coneixença profunda.

El quart volum és el llibre de l'activista i columnista de dBalears, Jaume Vicens i Escandell, titulat 'Escuts protectors'. El llibre recull els articles d'opinió de Vicens escrits entre el maig de 2015 i el gener de 2019.

Jaume Vicens és un pensador d'una coherència granítica; un activista veterà, compromès i conseqüent; un articulista contundent, a vegades sarcàstic, sempre clar, dur i, sobretot, directe i una persona íntegra... i poc amiga dels elogis.

El següent volum de la col·lecció el signa Miquel López Crespí, escriptor pobler i articulista a L'ESTEL, que ha conreat gairebé tots el gèneres literaris i que ara ens presenta en aquest volum titulat 'Camins Literaris' una antologia de textos on hi narra viatges molt especials. Viatges per la geografia mundial i per la història de la Humanitat. L'autor (re)visita des de sa Pobla, terra natal, al París de la Comuna, a Cuba, a Palestina o a la Mallorca del segle XIX. Viatges a la prehistòria o al cor de les Brigades Internacionals, a la Revolució francesa o al primer dia de la guerra civil a sa Pobla.

Ara, per la Diada de Sant Jordi de 2025, la col·lecció s’amplia amb dos volums més.

Una de les novetats de la col·lecció Quaderns d’Ona Mediterrània dBalears és 'Connexions propícies' de Miquel Àngel Vidal (Binissalem, 1962). És un magnífic llibre, intel·ligent, bo de llegir i que convida a reflexionar.

Connexions propícies és, en paraules de l’autor, un recull «de microassaigs (els anomeno així malgrat que són peces agenèriques de temes que m’encisen en les quals predomina el caràcter reflexiu o divagador), textos híbrids breus (...) que són assaigs en sentit etimològic d’acte de mesurar, de sondeig, de provatura: exercicis de pensament, temptatives d’introspecció en mi mateix, aproximacions per comprendre el món que m’envolta. També comentaris i reflexions sobre escriptors i literatura, sobre art, filosofia, faules mitològiques i altres temes predilectes. Vull fer com qui escolta les palpitacions del temps, amb el mil·lenni que vam encetar fa més de dues dècades, i deixar-ne constància amb aquesta mena d’humil glossari. En definitiva, digressions i escolis fets de forma fragmentària, oberta i subjectiva, sense cap afany d’adoctrinar ni de convèncer ningú. Prou en tinc de convèncer-me a mi mateix. Segueixo Montaigne quan diu: «el que aquí escric no són més que elucubracions d’un home que sols ha tastat l’escorça de les ciències en la seva infància, retenint únicament un aspecte informe i general: un poc de cada cosa i res del tot [...] Els meus conceptes i el meu judici avancen a les palpentes, vacil·lants, ensopegant i trontollant; i quan he avançat tot quant puc, no em sent gens satisfet; encara veig terres més enllà...». Són un total de setanta entrades ordenades alfabèticament formant un conjunt, «un aplec de connexions propícies o propiciades per uns pensaments que porten cap a altres, per una miscel·lània de temes curiosos, molts sobre literatura i art, i, fins i tot, per falques de fragments narratius.»

L’altre llibre d’enguany, el número 7 de la col·lecció és 'Virals i Vitals', llibre que recull escrits de Tomeu Martí i Florit, publicats entre gener de 2020 i novembre de 2023, bàsicament a Diari de Balears. El llibre comença amb el que és el text més difós i llegit de l'autor: la carta que va adreçar al rei espanyol l'agost de 2022. Un text que va assolir més de 250.000 lectures i que va ser traduït a diversos idiomes i, fins i tot, a ser llegit en alguns actes públics.

Segueixen aquest text, una selecció d'articles ordenats cronològicament des de començaments de 2020 fins a finals de 2023.

Tanca el llibre un epíleg que parla de la nova aventura comunicativa encetada el desembre de 2024, la plataforma audiovisual VIDA.

Un llibre ple d'informacions, arguments i reflexions. Un recull de textos alguns dels quals virals, tots ells vitals.