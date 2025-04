I Marató Poètica a Vilafranca de Bonany

Divendres 25 d’abril, de 19 a 21 hores, i dissabte 26, de les 11.00 a les 14.00 i de les 17.00 a les 20.00, tendrà lloc a l’Estudi-Taller d’Art Emili Parejo (ctra. de Palma, 39) la I Marató Poètica de Vilafranca de Bonany.

L’activitat és d’accés gratuït a tot el públic i sense reserva. Hi haurà venda de llibres dels i les poetes que hi participaran. La I Marató Poètica girarà entorn de diferents eixos temàtics i consta de tres sessions. Hi participaran poetes de renom i emergents, que recitaran poemes seus per una banda, però també diferents rapsodes oferiran la seva veu per gaudir de poemes d’altres autors contemporanis.

Al programa hi figuren els poetes i rapsodes per ordre d’intervenció, amb una durada d’entre tres i cinc minuts.

Divendres 25 d’abril, de les 19 a les 21 hores: erotisme.

Presentació: Maria Estelrich i Maria Barceló

Joan T. Cerrato (poeta) Miquel Monserrat recita Miquel Àngel Riera Sara Rivera (poeta) Maria Barceló recita Nora Albert Xisco Nadal recita Laia Malo Andreu Matamales (poeta) Bel Mut recita Àngels Cardona Margalida Roselló recita Maite Brazales Cristina Salom (poeta) Maria Estelrich recita Bernat Nadal Biel Mesquida (poeta)

Debat obert i cloenda amb Pau Descalç (glosat).

Dissabte 26 d’abril, de les 11 a les 14 hores: Compromís. Llengua. Terra. Natura.

Presentació: Jaume Gomila

Xisca Grimalt (poeta) Gaspar Caballero recita Maria Magdalena Gelabert Lluís Massanet (poeta) Laura Riera recita Tonina Canyelles Joan Cabalgante (poeta) Tina Noguera recita Antònia Vicens Àngel Terrón (poeta) Montserrat Sobrevies recita Biel Florit Roser Amills (poeta) Margalida Mascaró recita Damià Huguet Josep Bonnín (poeta) Miquel Monserrat recita Blai Bonet Maria Victòria Secall (poeta)

Debat obert i cloenda amb Felip Munar.

Dissabte 26 d’abril, de les 17 a les 20 hores: Vida. Records. Memòria. Enyorança. Transcendència.

Presentació: Cati Eva Canyelles

Sebastià Sansó (poeta) Glòria Julià (poeta) Xisca Grimalt recita Joan Tomàs Martínez Grimalt Ricard Pinyol (poeta) Llucia Serra (poeta) Josep Manuel Vidal-Illanes recita Antoni Vidal Ferrando Lluís Maicas (poeta) Aina Ferrer (poeta) Maria Barceló recita Margalida Ballester Miquel A. Lladó (poeta) Cèlia Riba recita Cèlia Viñas Cèlia Riba recita Josep Maria Llompart Pau Vadell (poeta) Carme Castells (poeta)

Debat obert i cloenda amb Cati Eva Canyelles (glosat).

Organitza l’acte, l’Ajuntament de Vilafranca, amb el suport del Consell de Mallorca. Hi col·laboren l’OCB Vilafranca, l’Estudi Taller d’Art Emili Parejo, la Llibreria Quart Creixent, el Taller de fang Danita Huguet i Margalida Mascaró. El dibuix del cartell Muses de la poesia (fragment) és d’Emili Parejo.

Coordina la Marató Poètica: Jordi Rosselló. Producció: Maria Estelrich. Ajudant de producció: Maria Barceló. Muntatge digital: Gaspar Caballero.