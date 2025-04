Laia Malo i Arnau Pons presentaran ‘L’ocell pintat’ de Jerzy Kosinski a Felanitx

Literatura compromesa. Laia Malo, poeta i traductora, i Arnau Pons, poeta, assagista i traductor, presentaran el pròxim dimecres, 16 d’abril, el llibre ‘L’ocell pintat’ de Jerzy Kosinski. L’acte es farà a les 19.00 hores a Call Vermell de Felanitx (carrer Major 44). Nova Editorial Moll ha publicat per primera vegada en català aquesta emblemàtica obra de Kosinski, elegida per la revista Time com una de les cent millors novel·les en anglès del segle XX, que constitueix un relat salvatge i al·lucinant sobre el sentit deshumanitzant de la guerra.

‘L’ocell pintat’ arranca l’any 1939, quan esclata a Europa la Segona Guerra Mundial i, en un país sense nom, uns pares envien el fill de sis anys lluny de casa per a salvar-lo dels horrors que estan a punt de succeir. El protagonista viurà una successió d’aventures al front oriental, que li mostraran la cara més fosca dels éssers humans en un viatge iniciàtic a la violència irracional i atàvica que, com una energia corruptora, va mutant a través de diferents situacions, escenaris i personatges. L’autor, que volgué «examinar el nou llenguatge de la brutalitat i el seu consegüent contra llenguatge d’angoixa» mitjançant la ficció, va crear a ‘L’ocell pintat’ una paràbola corprenedora i asfixiant sobre la indefensió, la pèrdua de la innocència, la relativitat moral o els clarobscurs de la condició humana en la desesperada carrera de la supervivència. Jerzy Kosinski (1933-1991) fou un escriptor d’origen polonès que va patir els horrors de la II Guerra Mundial i la persecució dels nazis. El 1957 va emigrar als Estats Units. De la seva obra destaca, a més de ‘L’ocell pintat’, la novel·la ‘Des del jardí’, que fou adaptada al cinema el 1979 amb el títol ‘Benvingut, Mr. Chance’, protagonitzada per Peter Sellers.