Zetak i Lildami, primer concert de La Lluna en Vers 2025

La Fundació Mallorca Literària ha donat a conèixer els concerts de la nova edició del festival d’estiu La Lluna en Vers. Un projecte que es consolida any rere any des de la primera edició el 2010 i que enguany aposta per una imatge renovada. Ho fa en consonància amb una programació que convida a descobrir sonoritats i referències noves, amb propostes artístiques innovadores i de gran qualitat que, en la majoria de casos, es veuran per primera vegada a Mallorca.

La Lluna en Vers començarà el 21 de juny i durarà fins al 6 de setembre, amb una nit de cultura cada cap de setmana, com és habitual, als pobles on té seu la Fundació Mallorca Literària, Binissalem, Santanyí i Sant Joan. Enguany, a més, s’hi sumen Montuïri, Porreres i la Colònia de Sant Pere, a Artà. La descentralització és una de les característiques que fan única La Lluna en Vers, tant pel que fa al territori, amb esdeveniments en diferents punts de Mallorca, com al calendari, ja que es tracta d’una noves programació setmanal durant tot l’estiu. La Lluna en Vers 2025 El festival de la Fundació Mallorca Literària ha esdevingut en els darrers anys un dels punts de referència a Mallorca pel que fa a descoberta d’artistes d’alta qualitat. Això es tradueix en un cartell on destaquen propostes que aposten pel diàleg entre la paraula i l’arrel popular, així com pels nous llenguatges creatius contemporanis. «La diversitat és una altra de les fortaleses de La Lluna en Vers: hi sentirem cantar majoritàriament en català i hi sonaran autors fonamentals de la nostra literatura com Blai Bonet, Víctor Català, Maria Mercè Marçal, Enric Casasses o Cèlia Viñas. Però també invocarem altres grans poetes com Safo o Lorca», han explicat. Enguany La Lluna en Vers parlarà en català, castellà, italià, basc i àrab; ens durà els ressons de regions tan diverses com la riba de Sardenya, l’horta de Múrcia, els camps de la Manxa, la Puglia italiana o el Magrib, i ens farà ballar a ritme de hip-hop, pop melancòlic, cobla flamenca, tarantel·la, jota murciana, electrònica o indie. Tot això serà en catorze nits de cultura a la llum de la lluna, on tots i cadascun dels detalls estan cuidats perquè siguin úniques i esdevenguin una experiència memorable per al públic. Zetak i Lildami, primera cita El primer concert de La Lluna en Vers 2025 és doble: Zetak i Lildami. Una nit que sonarà a arrel, electrònica i música urbana, en català i en eusquera. Serà el dissabte 21 de juny al parc de n'Hereveta, Porreres. Les entrades es poden adquirir a la web lallunaenvers.cat. Durant els mesos de març i abril, les entrades tenen un 15 % de descompte amb el codi LLVMA15.