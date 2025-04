JazzWoman presenta ‘Contra vent i marea’, el disc més reivindicatiu i en el que “fa un gir de 180 graus”

‘Contra vent i marea’ és el nou disc de la valenciana JazzWoman i, alhora, tota una declaració d’intencions. El tercer treball de llarga durada de la cantant valenciana suposa un gir de 180 graus en la seua trajectòria, combinant rock, metal, punk, ska i electrònica, sense perdre l’essència hip-hop que sempre l’ha caracteritzada. Així ho han fet públic aquest divendres, 11 d'abril, a través d'un comunicat adreçat als mitjans.

Amb 10 noves peces, l’artista s’endinsa en una sonoritat més contundent i unes lletres més crues. És així com ‘Contra vent i marea’ s’erigeix com un crit de resistència enfront de les injustícies socials, la precarietat i el conformisme. Sense col·laboracions i amb una producció sòlida, ‘Contra vent i marea’ és un viatge de 10 temes on cada cançó es converteix en un manifest. Des de l’energia desbocada de ‘Motivat a lo Rambo’ fins a la força revolucionària de ‘Tira i Arrastre’, passant per l’himne de la insubmissió ‘Pirata’, JazzWoman carrega contra el sistema, denuncia les contradiccions de la societat i reivindica la lluita col·lectiva.

Amb una estètica inspirada en el món pirata i el granat com a color insígnia, 'Contra vent i marea' representa la determinació de qui no es resigna en un àlbum que desafia tempestes. Al nou disc de la valenciana cada cançó és un abordatge: ‘I no tindràs’ retrata la crua realitat de l’accés a l’habitatge; ‘No em para l’aire’ ens parla de la necessitat de resistir malgrat la foscor; ‘La Manchega’ homenatja la memòria i les arrels amb una mirada emotiva. «Aquest treball no busca agradar, busca remoure consciències. Amb un so poderós i una actitud sense filtres, JazzWoman aposta per una proposta que trenca amb els esquemes tradicionals del rap i la música urbana, endinsant-se en terrenys més agressius i reivindicatius», han explicat aquest divendres.